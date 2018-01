Hrvatska

ograničenja za zapošljavanje

Njemačka, Grčka, Francuska, Nizozemska, Cipar, Austrija, Velika Britanija, Slovenija, Belgija, Španjolska, Luksemburg, Italija i Malta

rad bez ograničenja

Velika Britanija

Austrija, Nizozemska, Slovenija i Malta

ukinuti

zadržati

najzanimljivija

naše gore listova

zatvaranje granica

postrožena politika

ne udrobovolje

Njemačka i Irska

Tekst: Osijek031.com

Foto: Arti/Foto-arhiv031

Kada jeulazila u EU, pristupnim ugovorom bila je predviđena mogućnost prijelaznog razdoblja u kojem države članice EU-a mogu uvestihrvatskih radnika po formuli 2+3+2, što znači da početno ograničenje za pristup tržištu rada od dvije godine države članice mogu produžiti za još tri godine te, uz opravdan razlog, za dodatne dvije godine.Hrvatska je 1. srpnja 2013. ušla u Europsku uniju i tada je 13 zemalja () iskoristilo mogućnost da u prve dvije godine hrvatskim radnicima ograniče pristup svojim tržištima rada. Ostale članice EU odlučile su odmah dopustiti hrvatskim državljanima, kao i svim drugim državljanima zemalja EU.U ovom trenutku još je samo pet država Europske unije koje su zadržale ograničenja glede zapošljavanja hrvatskih državljana –(koja ionako izlazi iz EU-a pa će se s njom sklapati posebni aranžmani),. Te zemlje imaju rok dosredine ove godine da odluče hoće lisva ograničenja za rad Hrvatima ili ihjoš dvije godine, do srpnja 2020. kada sva ograničenja za rad hrvatskih državljana u svim zemljama EU moraju biti ukinuta.Hrvatskim državljanima u ovoj pričije svakako Austrija u kojoj već živi velik broj „“. Postojale su velike nade da će Austrija još 2015. ukinuti ograničenja na zapošljavanje hrvatskih državljana, no tadašnja Vlada ih je ipak odlučila zadržati još tri godine.Uskoro se očekuje nova odluka o (ne)produljenju ograničenja, no recentni događaji u toj zemlji (dolazak na vlast desničara iz slobodnjačke stranke FPÖ koji zagovarajuza imigrante) upućuju na to da biprema imigrantma mogla imati posljedice i za još jedno produljenje ograničenja na zapošljavanje.Pa, dok se Austrijanci, Slavoncima kao obećane zemlje i dalje ostaju...