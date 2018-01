Plava Laguna d.d.

predstavila se danas nau Osijeku. Ovo je prvo ovogodišnje takvo događanje s ciljem osiguranja bolje promocijekao atraktivnog sektora koji pruža mogućnost zapošljavanja. Dani poslova u turizmu zajednički su projekt Ministarstava rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva turizma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge poslodavaca u hotelijerstvu.Slavonci su biliza ponudu poslova u Istri, a Plava Laguna zanimljiva im je kao potencijalan poslodavac, s obzirom na to da godišnje zapošljava okoKolektivni ugovor Plave Lagune zasigurno je jedan od najboljih pa je i to jedan od razloga zašto su posjetitelji bili zainteresirani za ponudu poslova u Plavoj Laguni, posebice jer će od 1. lipnja ove godine osnovna plaća za sve radnike biti dodatno povećana, a za pojedine skupine radnika, kao što su to sobarice za čak 10%.Osim uvećane plaće od 1.6.2018., radnici Plave Lagune dobivaju regres za godišnji odmor od 70,00 kuna bruto po danu godišnjeg odmora, jednokratne isplate od po 500,00 kuna bruto za lipanj i srpanj, božićnicu u visini maksimalno neoporezivog iznosa od 2.500,00 kn, odnosno razmjerni dio za radnike koji su radili kraće od 12 mjeseci, a duže od 2 mjeseca, kao i dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu koji će iduće godine iznositi 600,00 kuna. Smještaj te tri topla obroka za radnike koji koriste smještaj u jednom od personalnih domova – su besplatni.U 2018. godini u Plavoj Laguni temeljem jednog od dvije vrste ugovora na neodređeno vrijeme bit će zaposleno 44% radnika, 7% radnika će obavljati rad temeljem ugovora o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova na određeno vrijeme od tri godine, dok će 49% radnika biti zaposleno temeljem ugovora na određeno vrijeme.Nakon Osijeka, Plava Laguna će se predstaviti na Danima poslova u turizmu u Zagrebu (26. siječnja na Zagrebačkom Velesajmu) te u Splitu (2. veljače, Športski centar Gripe).Kada ispred osječkevidite konvoj parkiranih autobusa s registarskim oznakama iz cijele, to obično znači dvije stvari: ili Thompson tamo ima koncert ili se održavajuu. Srećom, ovaj put je bilo ovo potonje.Drugi po redu Dani poslova u turizmu u organizacijijutros su otvoreni u ŠD Gradski vrt. Prošlogodišnja manifestacija bila jesa 100-ak vodećih poslodavaca iz turizma i ugostiteljstva, te s više odu potrazi za sezonskim zapošljavanjem.Na sajmu su se i ovaj put predstavile velike turističke tvrtke poput, ali i manje tvrtke i hoteli te ugostiteljski objekti diljem obale. Njihova „meta“ bile su nzavršnih razreda srednjih ugostiteljskih škola, te svi ostali koji traže posao. Svi su oni imali prilike porazgovarati s, prezentirati im svoje životopise, informirati se o mogućnostima zapošljavanja te obaviti intervjue na licu mjesta.Hrvatski zavod za zapošljavanje, u suradnji s Ministarstvom turizma, imao je i svoje obrazovne kutke gdje su posjetiteljima predstavili svoje aktivnosti, s posebnim naglaskom na mjerama, kao i aktivnosti Centara kompetentnosti u turizmu.Dojam je da je ove godine broj posjetitelja bionego prošle godine, što nam je potvrdilo i nekoliko poslodavaca s kojima smo razgovarali. Ponovili su kako su Slavonci, a slabiji posjet su pripisali dijeloma dijelom općepoznatoj činjenici da se velik broj mladih i radno sposobnih ljudiu zapadne zemlje, što je trend koji još uvijek traje.Dani poslova u turizmu bit će otvoreni danas. Manifestacija će se nastaviti 26. siječnja u Zagrebu, a završna će se manifestacija održati 2. veljače u Splitu.