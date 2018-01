Osjeèka televizija - Vijesti, 16.01.2018.

Više informacija

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, zasad ne možemo govoriti o epidemiji gripe na našem području. Dosad je na području Osijeka zabilježeno 60-ak oboljelih, a u čitavoj županiji nešto više od stotinu. Riječ je, naravno, o onima koji su se javili svojim liječnicima i kod kojih je gripa potvrđena. A liječnici savjetuju da se prvih pet dana svakako ostane kod kuće, uz odgovarajuće liječenje simptoma, poput uzimanja aspirina ili andola, odnosno za djecu paracetamola, te kapi za nos. Ne dođe li do povlačenja bolesti, tek tada treba poći svome liječniku kako ne bi došlo do komplikacija poput upale pluća. Iako su se pojavile informacije kako u cjepivu nije dobro "pogođen" soj virusa, stručnjaci poručuju da to ne znači da su se ljudi uzalud cijepili.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- u zatvor zbog zanemarivanja roditelja- nova lokacija spomen-obilježja- Marina Čović – nova pravobraniteljica za studente