govora mržnje

društvenim mrežama

Agencije za elektroničke medije, MUP-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, CARNet-a, Pučke pravobraniteljice, HAKOM-a i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Pravnog fakulteta

GONG-a, Ureda za ljudska prava, Hrvatskog novinarskog društva i izdavača

prerano govoriti

Europska komisija

nasilje, vjerske ili nacionalne netrpeljivosti i širenja lažnih vijesti

kažnjavale

oštriji pristup

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Nakon učestalih primjerakoji se svakodnevno pojavljuju nai u komentarima članaka na internetu, Vlada je odlučila reagirati.Tim je povodom u rujnu prošle godine osnovana radna skupina koja je okupila predstavnike. U radu tog šarolikog društva sudjelovat će i profesori ste predstavniciIako je jošo konkretnim zakonskim rješenjima, očekuje se da će novi zakon biti u skladu sa smjernicama za suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu koje je prošle godine objavila. Zakon će se više baviti preventivom, ali sigurno će propisivati i kazne za ilegalni sadržaj na društvenim mrežama i u elektroničkim medijima.Na temelju analize podataka o velikom porastu govora mržnje, javnog poticanja nana internetu, Radna skupina predlaže donošenje posebnog zakona kojim bi setakve pojave. One su do sada bile regulirane nizom propisa u sklopu Kaznenog zakona koji su pisani za fizički svijet što je ocijenjeno nedovoljno usmjerenim na online svijet.Radna skupina smatra kako je potrebankojim će se povrede zakona na internetu i društvenim medijima sankcionirati na jednom mjestu, u specijaliziranom zakonu. Cilj zakona će biti da svaki građanin može izreći svoje mišljenje i da se očuva sloboda govora, ali i da se građani zaštite od pojedinaca koji se na internetu ponašaju kao na Divljem Zapadu.Novi zakon planira se pustiti u proceduru do sredine ove godine.