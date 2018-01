stripu

Tekst: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

Kad govorimo okaou knjižnici, prije svega mislimo na strip kao dobar vid zabave.Strip od engl.– komična vrpca, jest slijed slika koje prikazuju neku priču, a crtež je popraćen tekstom uiznad. Dugo se vremena mislilo da strip pripada kategoriji, no u novije vrijeme strip zbog svojih karakteristika i vizualne povezanosti teksta i slike koristimo i kao izvrsno sredstvo i pomoć svima kojima ova vještina ide teže. Nastrip jekojom djeca razbijaju dosadu, uživaju u lijepim crtežima koji onda potiču osobnu kreativnost, a u novije je vrijeme strip izvrsno sredstvo za poticanje čitanja kod djece i tinejdžera. Strip se razvio iz, a danas njegovi autori koriste i crtačke i slikarske tehnike.Teme su također različite:. Namogu se pronaći reprezentativni predstavnici najznačajnijih škola stripa, američki, europski, japanski i naravno najbolji predstavnici hrvatskoga stripa.Upravo je ovaj prikaz knjiga na dobrome glasu u osnovi preporuka za čitanje naših izvrsnih strip majstora Hrvatske škole stripa.strip je album u kojemu su predstavljene tri priče iz izviđačkoga života kojima je crtač, a tekstove su napisali. Strip album promiče ideju i način života izviđača, ideju života u prirodi, druženja i igre. Sve priče protkane su finim humorom koji i današnja djeca razumiju. Osim za dobru zabavu, ovaj album gotovo je idealan za preporučiti onima koji tek usavršavaju tehnike čitanja jer je grafika jednostavna, a tekst se skladno nadopunjuje uz slike. Za prave ljubitelje stripa album donosi zaista vrijedan prikaz jednoga vremena na vedar način, dok se uz prekrasne u jednostavnosti Julesove crteže vraćamo na početke hrvatskoga stripa i saznajemo zašto je ipronašla svoje mjesto u njegovoj povijesti.Curicai njezini prijatelji,te njihove slatke, duhovite, otkvačene, razigrane, ali i mudre vragolije naučit će vas ponešto o prijateljstvu, ljubavi i drugome. Ona je sedmogodišnja djevojčica, smeđe raščupane kose u ružičasto-bijeloj suknjici i prevelikim maminim štiklama koja se vrlo često duri… stoga je i dobila ime Durica. Bibi i Dodo najbolji su joj prijatelji, a Lela zna plivati, skakati u more i klizati pa je Durica ljubomorna na nju. Posebno zato što se Lala sviđa Bibiju. Ivica Bednjanec Duricu objavljuje u časopisu "Smib" od 1986. godine i do sada u preko 150 nastavaka ova durilica uveseljava velike i male. On je i autor crteža, a mudrim tekstovima dječji svijet umjetnički gradi po svome srcu i taj je svijet ljepši i bolji od mnogih. Ovo nije strip za jedan dan, ovo je knjiga za cijelu godinu, za svako dijete i za sva vremena.je serijal stripova o još jednoj djevojčici junakinji (ili antijunakinji), ovisno o tome čita li strip dijete ili odrasla osoba. Ona je drugačija, posebna, ona je glavna... djevojčica s neobičnom frizurom u neobičnim životnim situacijama. Smiješna je, razigrana i nestašna, a tek po potrebi može biti i jako dobra. Pratimo cijeli niz pustolovinadakle Borovničinih prijatelja, a osim njih u nadmudrivanju sudjeluju i roditelji, nastavnici ili slučajni prolaznici i jedan pauk Pero. Borovnica je dijete koju ne bi poželio baš svaki roditelj, no autoru stripavelika je ljubav i nadahnuće. Ovaj je serijal prava zabava, satira na svakodnevicu, a glavna je junakinja sve ono što bismo i sami željeli biti, ali se ne usudimo.3000 godina prije naše ere, četvero je braće i sestara od umirućega šamana dobilo po jednu pločicu od slonovače. Ubrzo shvaćaju da im pločice omogućavaju da utječu na vrijeme i elemente, ali kada su primili pločice morali su obećati da ih neće koristiti u isto vrijeme.1600 godina prije Krista u drevnome Egiptu započinje ova povijesna pustolovina. Jedan brat pruža potporu Mojsiju, a drugi faraonu...Nakon toga slijede posljedice jer će se brojne nedaće sručiti na zemlju.Sadržaj serijala Tajna povijest moć je četvorice čarobnjaka koji s pomoću svojih karti mogu sagledati budućnost i utjecati na nju. Mogućnost utjecaja na buduće događaje ovisi o trenutnoj moći jednoga od čarobnjaka, a sve će završiti novim pogledom na još neistražene dijelove povijesti. Spomenut ćemo samo neka povijesna razdoblja koje serijal obuhvaća: raspad Egipta, vrijeme vitezova i misterij Svetoga Grala, veliki požar u Londonu, doba Napoleona te uspon nacizma. Strip Tajna povijest je izašao iz pera Jean-Pierrea Pecau a i našega proslavljenog crtača Igora Kordeja koji je majstorskim crtežom uprizorio priču. Strip je namijenjen nešto starijim čitačima, upravo zbog poznavanja povijesti.