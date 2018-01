brojnih razloga

analiziramo, zbrajamo, podvlačimo crtu

u ovoj godini više ću čitati, učiti, posvetiti dodatno vrijeme za osobni razvoj

opravdavamo

Malaparte

Memoari jednog makroa

Balkanska krasotica ili Šlemilovo kopile

Knjiga o moru

Kronika vesele zavjere

Trebao si otići

Avenija Bonita

Suša

Prosječni indeks sreće

Velika iluzija

Kad sam bila nevidljiva

Noćna grabežljivica

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

"Uhoda" Lars Kepler

1]

Like

Početak je godine zbogvrijeme kadai na kraju svečano obećavamo "" ili donosimo neku drugu sličnu afirmativnu odluku. Uglavnom sami sebenedostatkom vremena, ponekad su problem financije, najčešće razlog je zapravo dobro poznata komocija nečinjenja. Ukoliko je jedna od vaših novogodišnjih odluka više čitanja, obratite pažnju na ovih nekoliko sjajnih preporuka pogodnih za bijeg od svakodnevice.Za početak predstavljamo veliko književno djelo, težak pothvat koji je spisateljskom paru Monaldi & Sorti pošao za rukom. Otok Capri, kolovoz 1939. Italija je u raljama fašizma, a Drugi svjetski rat samo što nije počeo. Na blistavoj zabavi pod zvijezdama prepunoj talijanskih aristokrata, nacista, špijuna i milijunaša, književnik Curzio Malaparte, veliki zavodnik i enfant terrible fašističkog pokreta, susreće zagonetnu ljepoticu, ženu koju je čekao cijeli život. Ali noć je još mlada i prije nego završi, "" će se sukobiti s časnikom SS-a i uvući u spletku koja bi mogla odlučiti sudbinu svijeta, a dvojica će mu agenata Mussolinijeve tajne policije dati do znanja da ga sumnjiče za ubojstvo mlade engleske pjesnikinje. Svjestan da mu zatočeništvo donosi smrt, Malaparte se skriva, ali se ne predaje. Prije nego dođu po njega, odlučan je otkriti tko mu pokušava podvaliti, ali i podvući crtu pod niz pustolovina, grešaka, junaštva i kukavičluka koje je nazivao životom." prvi je roman mađarskog književnika rođenog u Vojvodini Lászla Végela. Napisano u obliku dnevnika, no bez datuma i godina, ovo bezvremensko djelo bavi se egzistencijalnim pitanjima na osebujan, ali i svima blizak način. Ovo je punokrvni roman grada, ulice i asfalta. Novi Sad, kasne šezdesete. Bez ikakve perspektive, Bub i njegovi prijatelji dane provode na ulici, večeri u lokalima, a ako i stignu do fakulteta, ondje uglavnom pružaju pasivni otpor premda zapravo ne uspijevaju izreći što ih točno muči. U potrazi za bilo kakvim poslom, Bub nailazi na inženjera koji ga angažira za prljavu rabotu: da krišom snima žene u kompromitirajućim pozama i potom ih ucjenjuje. No kad Bubova najbolja prijateljica Csicsi odluči prekinuti životarenje i krenuti u Trogir s neprilagođenim nadobudnim piscem Merkuroszom, Bubov se svijet nepovratno mijenja.Maestralno ispripovijedana, ironična, melankolična ali i puna duha, "" još je jedan izvanredan roman mađarskog književnika Lászla Végela. Osebujni kovač grbova za sve režime Franjo Šlemil najradije Bogu krade dane na terasi novosadskog hotela Luxor, odmah do svoje kućice s radionicom i vrtom. No na njegovu je imovinu oko bacio vlasnik hotela, sumnjivi biznismen Kotarac, koji se obogatio švercajući naftu i ratujući u Hrvatskoj i Bosni. Franju jednog dana posjeti misteriozna hotelska pjevačica Laura Rottenbiller raspitujući se o njegovoj obitelji. Naime svi se još dobro sjećaju njegova djeda, Jánosa Slemila, koji je izučio mehaničarski zanat kod gospodina Schwarza, a nakon 1918. i preuzeo njegovu radionicu. Tijekom godina János je postajao Jovan, pa Johann, a sve je promjene režima i država uspio preživjeti na vrlo zanimljive načine. Ipak, Franjo još uvijek traži odgovore čije je on zapravo kopile i gdje je završila balkanska krasotica..." Mortena A. Stroksnesa oda je pokušaju dvojice prijatelja da ulove morsku neman koju smatraju mitskom. Ova knjiga o morskim pustolovinama i prijateljstvu čita se poput najnapetijeg romana. Trebalo je proteći tri i pol milijarde godina otkako se razvio prvi primitivni život u moru da me jedne kasne subotnje večeri u srpnju, dok sam bio na večeri s nekim veselim društvom u središtu Osla, nazove Hugo Aasjord. "Jesi li vidio prognozu vremena za idući tjedan?" upitao me. (...) U Hugovim je planovima bilo nešto privlačno, nešto čega ponekad nisam bio ni svjestan, a čega možda još nisam svjestan, nešto što je na rubu vidnoga polja, kao kad rotirajuće svjetlo svjetionika munjevitim bljeskom cijepa mrak. Imao sam mnogo drugoga posla, ali sam ipak bez oklijevanja odgovorio: "Da, idemo na more u lov na grenlanđanku."" prvi je roman prokušanog austrijskog esejista, dramatičara i pjesnika Richarda Schubertha. U njemu se miješaju mašta, oštroumnost i vic, a posebne poslastice su aforizmi kojima se otvaraju poglavlja. Pravi recept kako misliti svojom glavom i sačuvati neovisan duh! Kad markantni ali vremešni profesor Katz u vlaku za Beč upozna tinejdžerku Biggy, ostali putnici teško mogu naslutiti da upravo počinje pustolovina njihovih života. Njihova glavna misija postaje spriječiti mladoga nadobudnog pisca Renéa Mackensena da napiše roman o Katzovoj neprežaljenoj ljubavi Klari Sonnenschein. Renéu je naime dovoljno to što zna da je Klara preživjela koncentracijski logor kako bi ispleo priču o njoj koja nema nikakve veze s time kakva je ona uistinu bila. Katz i Biggy kuju nevjerojatnu zavjeru koja je minuciozno razrađena i pomalo okrutna, ali i neizmjerno duhovita i pametna. A njezini protagonisti u potrazi za istinom morat će iz austrijske idile putovati sve do Beograda i Tel Aviva.Vješto stvarajući atmosferu straha, poput klasika horora Isijavanja Stephena Kinga, Daniel Kehlmann uvlači čitatelja u priču koja se može dogoditi svakome. "" govori o suvremenom životu, o udaljavanju i raspadu obitelji, o ljudskim nesigurnostima i manama, pokazujući kako su najdublji strahovi i anksioznosti duboko u svakome od nas. Sve je trebalo biti idealno, osamljena suvremeno uređena kuća u Alpama, mjesto za odmor i rad. Kuća u kojoj će mladi bračni par – ugledni pisac, slavna glumica i njihova mala kći provesti odmor, a on će uspješno dovršiti scenarij za nastavak hit-filma. Djevojčica traži da joj se čitaju priče, supruga bez prekida ispisuje poruke na mobitelu, a pisac pokušava zabilježiti ideje u bilježnicu. Međutim stvari nisu nimalo jednostavne, odnos među supružnicima je narušen, a i sama kuća, o kojoj kruže različite legende, kao da se mijenja pred očima aktera.Ovaj višestruko nagrađeni debitantski roman Petera Buwalde adrenalinom je nabijena proza s trilerskim zapletom u kojem se na obiteljske tajne lijepe intrige, laži i ucjene. Autor gotovo maničnom brzinom vozi svoje likove od idilične nizozemske farme do frenetične Kalifornije, a iz tri ključna očišta pred čitateljem se vrtoglavo smjenjuju čas prošli događaji, čas nagovještaji budućih, ali i brojna propitivanja o devijacijama o internetu ovisnih pojedinca. Istražujući psihička i socijalna oštećenja, Buwalda ne preza od drastičnih zamaha u pomnom ocrtavanju svih članova ove disfunkcionalne obitelji. "" obiteljski je roman, napeti triler i snažna kritika suvremenog društva. Matematički genij i bivši džudaš Siem Sigerius u krugovima u kojima se kreće ima status zvijezde. Nakon kraha prvog braka iz kojeg ima problematičnog sina Wilberta, skrasio se u drugom kao uzoran suprug i očuh dviju pokćerki Joni i Jenis. Međutim, ovaj miljenik medija s položajem rektora na privatnom koledžu ima i svoju tamnu stranu: skriveni je konzument pornografskih internetskih stranica.U ruralnom dijelu Australije, usred najgore suše u proteklih sto godina, farmer Luke Hadler ubio je suprugu i sina, a potom sebe. Čini se kako je očaj zbog teškog ekonomskog stanja natjerao Lukea na strašan čin i slučaj bi trebao biti brzo zatvoren. Na posljednji ispraćaj nesretne obitelji dolazi i Aaron Falk, policijski agent kojeg je rodni grad okrutno odbacio prije dvadeset godina. Grad iz kojeg želi što prije pobjeći, no ipak ostaje i odluči s lokalnim policajcem istražiti što se dogodilo njegovu prijatelju. Ali ne zna da će otkriti i pomno skrivene tajne vlastitog djetinjstva; tajne koje su ga progonile godinama. Triler "" bestseler je nagrađivane australske spisateljice Jane Harper, priča je to o beznađu, odlučnosti i predrasudama male sredine. Roman je objavljen u 25 zemalja, a prava za ekranizaciju kupila je Reese Witherspoon.Glavni junak, Portugalac Daniel, živi relativno lagodno i sretno, sve dok se stvari iznenada ne promijene nagore nakon što Portugal pogodi ekonomska kriza. Daniel ostaje bez posla i više nije u stanju plaćati stambeni kredit. Njegova žena, koja također ostaje bez posla, napušta ga i odvodi sa sobom djecu u potrazi za boljim životom. Daniel na neki način ostaje i bez dvaju najboljih prijatelja. Xavier nije izašao iz svojeg stana zadnjih dvanaest godina – pao je u duboku depresiju nakon što se website za uzajamnu pomoć koji su kreirali njih dvojica pokazao promašajem. Njegov drugi prijatelj, Almodovar, uhićen je pri očajničkom pokušaju da poboljša vlastite materijalne prilike. Razmišljajući o svojoj i Almodovarovoj djeci, Daniel se pita kakva budućnost čeka novu generaciju… Čitatelja će Machadov roman "" povremeno podsjetiti na novinske članke o portugalskoj društvenoj i ekonomskoj zbilji u doba krize te na društvenu kritiku koja se bavi tom krizom i na analizu koja nastoji otkriti kako se Europa u njoj našla.Ovaj dirljivi prvijenac britanske autorice Phaedre Patrick svojom će toplinom i mudrošću oduševiti ljubitelje popularnog žanra priča u kojima se običan i dosadan život preobrazi u uzbudljivo putovanje i proces samootkrivanja. Nakon četrdeset godina braka udovac Arthur Pepper među stvarima pokojne supruge pronalazi zlatnu narukvicu s privjescima i zaintrigiran tim otkrićem kreće u razotkrivanje tajni koje kriju privjesci. No kako se koja priča razotkrije, pojavljuju se nove tajne i Arthur doznaje da je njegova žena prije nego što ga je upoznala imala uzbudljiv život o kojem on nije imao pojma. Nakon tolikih godina koje su proveli u sretnom braku počinje se pitati je li ju uopće poznavao. Roman o braku, žalovanju i sjećanjima, ugodan je i okrepljujuć poput vruće šalice čaja u hladno zimsko popodne. Ekscentričan, šarmantan, topao i mudar, ovaj roman govori o pronalaženju hrabrosti, plemenitosti i suosjećanja i onda kad se sve čini beznadnim i izgubljenim.Maya je bivša vojna pilotkinja čiji je muž Joe nedavno ubijen pred njezinim očima u Central Parku. Zbog ratnih trauma s Bliskog istoka Maya pati od PTSP-a. Ubojstvo muža dodatno komplicira njezino duševno stanje i stvara košmar od njezina života. Nastoji otkriti istinu, no policija sumnjiči nju za ubojstvo. Prijateljica joj poklanja skrivenu kameru kako bi nadgledala dadilju koja se brine o njezinoj dvogodišnjoj kćeri Lily. Pregledavajući snimku, Maya ugleda na njoj mrtvog supruga Joea kako se igra s Lily. Je li sišla s uma? Poigrava li se tko s njom? Što je istina? Tko je bio Joe? Briljantan je to triler koji se ne ispušta iz ruku. Harlan Coben je jedan od najvećih pisaca današnjice. Uzmite bilo koji njegov triler i suočit ćete se sa zanosnom, psihološkom, neočekivanom pričom u čijoj nutrini kuca veliko srce. Roman "" još je jedna žanrovska poslastica.Godine 1988. u istom razredu upoznaju se dvije osmogodišnje djevojčice koje osim gotovo identičnih imena povezuje i ljubav prema baletu. Kao da im je bilo suđeno da postanu najbolje prijateljice i profesionalno se bave plesom. Međutim, kako to već biva, djevojčice su stasale u žene, a godine su nagomilale toliko okrutnih udaraca da im se putevi razilaze u posve različitim smjerovima – jedna dospije u samostan, a druga na naslovnice tračerskih časopisa. Jesu li ti novi, "nevidljivi" životi njihova sudbina ili ih spas čeka dvadeset godina poslije, kad se ponovno susretnu? Moćna priča "" Dorothy Koomson priča je o prijateljstvu, mračnim tajnama i oprostu puna pametnih zapleta i neočekivanih obrata zbog kojih čitatelj žudi otkriti što se to točno dogodilo dvjema djevojčicama predodređenima za uspjeh.U pakleno vrućoj ljetnoj noći, detektivka Erika Foster pozvana je na mjesto ubojstva. Žrtva, poznati liječnik, pronađen je ugušen u svome krevetu. Zglobovi su mu čvrsto povezani i prozirna plastična vrećica navučena mu je preko glave. Nekoliko dana poslije, druga žrtva je pronađena mrtva, ubijena na identičan način. Erika i njezin tim započinju istraživati slučaj te otkrivaju da iza svega stoji proračunati serijski ubojica koji dugo promatra svoje žrtve prije nego se odluči napasti. Što je bilo zajedničko žrtvama?Zašto su njihove prošlosti sakrivene u tajnosti? I što ih povezuje s ubojicom? Dok se toplinski val spušta na London, Erika će učiniti sve kako bi zaustavila ubojicu prije nego što napadne ponovno, čak i ako to znači da mora riskirati svoj posao. No, žrtve nisu jedine koje promatra Noćna grabežljivica – I Erikin život je opet u opasnosti… "" mračan je, inteligentan i napet roman Roberta Bryndza s naglašenim psihološkim portretom likova.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog članka