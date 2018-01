Upoznaj svoju zemlju

Dana međunarodnog priznanja Hrvatske

Osijek

Turističke zajednice

Mislava Pavoševića

upoznaju svoj grad

više od sat vremena

prve subote

Tekst: Osijek031.com

Foto: TZ Osijek

Najava:

U sklopu projekta „“, Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske, u povodu današnjeg (15. siječnja), organizirala je u 30-ak gradova Hrvatske besplatne turističke šetnje s vodičem.U akciji su sudjelovali gradovi u kojima djeluju društva turističkih vodiča, pa joj se tako pridružio i. Velik broj ljudi okupio se točno u podne ispredu centru grada.Prema riječima, stručnog suradnika Turističke zajednice grada, cilj akcije je Osječanima omogućiti daiz perspektive gostiju, na turistički način, kako bi nešto naučili i bili još bolji domaćini.Turistička šetnja Osijekom trajala je nešto. Započela je od konkatedrale preko glavnog trga, Korzom do Sakuntala parka i Zimske luke, Promenadom do pješačkog mosta te Europskom avenijom do starog grada Tvrđe.Službeni dio završio je kod Vodenih vrata, a potom su šetači krenuli prema Slavonskoj kući na 5. memorijal Geze Gudlina Pavošević je najavio kako će od proljeća ponovno započeti akcija obilaska grada s turističkim vodičem svakeu mjesecu.