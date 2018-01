Uredba Vlade

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Jučer je stupila na snaguo izračunu posebnog poreza na motorna vozila.Prema upravo usvojenoj Uredbi, Vlada namjerava postići ne samo, nego iza okoliš i unaprijediti sigurnost cestovnog prometa jer je prosječna starost vozila u Hrvatskoj veća od 13 godina. Uredba bi trebala dinamizirati tržište i potaknuti obnovu voznoga parka, a uz to pridonijeticestovnog prometa.Veći naglasak bit će nakao kriteriju za oporezivanje, uz vrijednost vozila, te se na taj način stvaraporezni tretman motornih vozila s novijom i ekološki prihvatljivijom tehnologijom.Uredbom se sadašnji omjer vrijednosne i komponente emisije CO2, u prihodima od posebnog poreza na motorna vozila korigira sa 53-47 % u korist vrijednosne komponente na omjer 68-32% u korist CO2 komponente.Najvažnija poruka za kupceje izuzimanje je od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju svih novih automobila čija je prodajna cijena niža od, što se odnosi gotovo na dvije trećine svih novih prodanih vozila. Drugim riječima, na automobilneće se plaćati poseban porez, nego samo naknada za emisiju plinova pa bi takva vozila trebalau prosjeku zaMeđutim, stručnjaci upozoravaju građane da ne očekuju da će motorna vozila odjednom postati jako jeftina. Na malim autima se uštede neće osjetiti puno, a oni auti dokoji imaju visoku emisiju plinova pojeftinit će za manjeS druge strane, najviše ćekoji kupuju skupe automobile. Vozila koja su vrednija oddo sada su plaćala porez od 25%, a taj porez po novom iznosi 21%. Kupci limuzina od milijun kuna tako će plaćati čak donego do sada.Jošočekuju poduzetnike koji su u sustavu PDV-ajer njima će država po novom zakonu priznavati odbitak polovice od 25 posto PDV-a na ukupnu cijenu vozila, kao i na troškovepri vožnji auta u službene svrhe. To znači da će prodajna cijena automobila za poduzetnike biti još niža od obične cijene, a time će pojeftiniti i trošarine.