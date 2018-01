sveučilišnog Kampusa

Ja sam jedan od pionira firme i prošao sam sve stadije u njoj. Naša firma nudi kompleksnost i problematiku inženjerima koji se svaki dan susreću s problemima koje moraju rješavati iz različitih područja, ne samo iz područja koje su studirali. Primjerice, jedan elektrotehničar mnogo će raditi sa strojarima, ali i s proizvodnjom i nabavom, i upravo ta složenost sustava je interesantna i izazovna našim djelatnicima. Osim toga, radimo na najnovijim tehnologijama, koristimo najbolje alate koji su dostupni i neprestano pomičemo granice industrije. Radno okruženje je izrazito ugodno, mnogo mladih ljudi (prosjek godina je oko 29), u zadnje vrijeme doveli smo i sedam-osam stručnjaka s preko 20 godina staža koji mogu jako dobro svoje znanje i iskustvo prenijeti na mlade ljude. Dakle, ugodna radna atmosfera, zaposlenici imaju od koga učiti te imaju zanimljiv i dinamičan posao za obavljati

Meni je izuzetno drago što ovaj projekt suradnje s Rimac Automobilima uspješno razvijamo već nekih godinu-dvije dana. Drago mi je što nastavljamo razvijati suradnju s tvrtkama i što nove tvrtke dolaze u Osijek i što se otvaraju nove mogućnosti za naše studente. S Rimac Automobilima zajedno smo razvijali novi studijski program - automobilsko računarstvo i komunikacije – to su budući inženjeri koji će radno mjesto pronaći u Rimac Automobilima. Surađujemo i s još nekoliko tvrtki s kojima smo razvijali studijski program i vjerujem da otvaramo prostor za naše studente da mogu lakše ući na tržište rada. S druge strane, kroz ovakve projekte suradnje te tvrtke dolaze u Osijek, otvaraju urede, pa se studentima pruža mogućnost da ostanu ovdje živjeti i raditi. Imamo i tvrtku RT-RK koja je u suvlasništvu fakulteta gdje trenutno radi 80 naših studenata. Mogu najaviti skorašnji dolazak još jedne velike tvrtke u Osijek koja će zaposliti veliki broj ljudi i mislim da se stvaraju uvjeti da sprječavamo odljev visokoobrazovanih ljudi koji su pokretači budućeg razvoja ovog područja

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas je u zgradiu Osijeku održano predavanje za studente studija, te za studente studija. Predavanje su vodili kolege iz tvrtke, a zamišljeno je kao potvrda uspješnog nastavka suradnjeNeposredno pred početak predavanja kratko smo popričali s Matijom, direktorom razvoja komponenti u Rimac Automobilima, koji je rekao kako je razlog njihovog dolaska poboljšanje suradnje s fakultetom, ali i činjenica da Rimac Automobili kroz nekih mjesec do dva danau Osijeku, pa je ovo predavanje uvod u tu priču i poziv ljudima da se prijave.Matija je dodao kako će ured u Osijeku biti čisto(R&D). Imat će, skoro isključivosmjera elektrotehnike te nešto malo pratećeg osoblja i članova. Ideja je dio tvrtke koja se bavi razvojem iz Zagreba prebaciti u Osijek da se rad ubrza te. Natječaji za prvih nekoliko radnih mjesta u budućem osječkom uredu bit će raspisani ovih dana.Tvrtka Rimac Automobili proglašena jeu Hrvatskoj tri godine zaredom.Na pitanje što je to što nude zaposlenicima i čime se izdvajate u odnosu na druge tvrtke, Matija odgovara:“.Osijek je poznat po svojoj rastućoj, prvenstveno, no Matija kaže kako je njihova namjera ponuditi nešto novo gradu. U Osijek će prebaciti područje koje više ide u smjeru energetske elektronike i nečega što nije zastupljeno u Osijeku. „“.Matija jena suradnju studentima FERIT-a te najavio mogućnosti, no svakako će nastaviti razvijati odnose s industrijom, fakultetom i sa studentima.Dekan FERIT-a, prof., rekao je: „“.