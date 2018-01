puno više

Portanovi

13. i 14. siječnja 2018.

pregršt zanimljivosti i događanja

zanimljive radionice, degustacije, svakodnevne modne revije te sajamski popusti

Udruzi obitelji djece s autizmom „DAR“ iz Osijeka

Sandra Lončarić i Ivana Soldo Čabraja

Nera Mamić

Mario Roth i Goran Bošković

Dragan Kovačević

besplatan

[Sponzorirani članak]

Sve to i jošočekuje vas ovaj vikend uZato budući mladenci i svi ljubitelji vjenčanja - rezervirajte svoje vrijemeza 9. po redu Sajam vjenčanja u Osijeku jer brojni izlagači za vas pripremajukako bi pokazali ono najbolje iz svijeta vjenčanja.Osim raznovrsne ponude izlagača posjetitelje očekuju iuz koje budući mladenci mogu uštedjeti prilikom planiranja vjenčanja. Na modnim revijama i ove će se godine već dobro poznatim modnim kućama i salonima vjenčane mode priključiti i etablirani dizajneri te prikazati svoju viziju vjenčane mode za nadolazeću sezonu.Sajam vjenčanja nastavlja činiti dobra djela za najmlađe, a ove godine pomaže. Humanitarni projekt podržat će i poznate osobe – glumice HNK Osijek, pjevačica, pjevači, maratonaci drugi – koji će u subotu, 13. siječnja, u 18 sati na Gala modnoj reviji u Portanovi prošetati pistom. Također, sve posjetitelji imat će priliku sudjelovati u humanitarnoj tomboli te osvojiti vrijedne nagrade, ali i pomoći Udruzi obitelji djece s autizmom „Dar“ iz Osijeka.Radno vrijeme sajma je subota i nedjelja od 9 do 21 sat,događanje se odvija na 2. katu Portanove, a ulaz je. Program Sajma vjenčanja potražite na Portanova.hr Nema zime dok je vrućih sniženja – ako još niste, sada je pravo vrijeme iskoristiti sve što SEZONSKA SNIŽENJA nude – najbolji komadi jesen/zima kolekcija sniženi su do čak 70% i to nije kraj. Sniženja su svakim danom sve veća – nemojte čekati da vam se rasprodaju omiljeni komadi u vašoj veličini.Ako ne prije – vidimo se ovaj vikend u Portanovi! 😉