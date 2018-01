Martin Rosner

Tekst: Osijek031.com

Foto: Hot Paper Comics/Facebook

Osječaninveć je neko vrijeme poznat kao. Ali, Martin je isto tako talentirankoji je u samo nekoliko mjeseci ostvario, prije svega na Internetu.Martin izdaje vlastite stripove,, koji su brzo stekli veliku popularnost zahvaljujući. Zanimljivo, iako crta cijeli život, Martin se crtanjemozbiljno počeo baviti tek u 3. mjescu prošle godine, nakon što je svoj talent za nasmijavanje ljudi već dokazao na brojnim stand-up nastupima diljem Hrvatske.Martinovi stripovi su, jednostavni ali nikako banalni, i u par slika i riječi uspijevaju prenijeti poruku. Kao svoje uzore Martin navodi, kojima je po senzibilitetu jako blizak.Martinovim stripovima provlači se i izražena crno humorna nota, što je posljedica depresije od koje je, pa mu je crtanje stripova došlo i kao određeni vid terapije.Uzeo si je zadatak nacrtatiu isto toliko dana i objaviti ih na Redditu jer je procijenio da je to platforma na kojoj se najlakše može promovirati. Kada je Reddit „“ od potražnje, Martin je otvorio profil i na drugim digitalnim kanalima (...) kako bi se predstavio što većem broju ljudi.Takva gerilska taktika se isplatila: Martin je do sada objaviokoje je pogledalo nekoliko, a veliko priznanje dobio je od čitane stranicekoja je promovirala njegov rad i predstavila ga brojnoj publici.Martin, inače, nada se kako će jednog dana moći živjeti od svoje tri velike ljubavi - standup komedije, crtanja stripova i ilustracije – a svim mladim strip autorima savjetuje da crtaju što više jer se iz kvantitete rađa kvaliteta. Sam za sebe kaže da 90% onoga što napravi nije dobro i da to nikada neće ugledati svjetlo dana, ali bitni su onih 10%.Ukoliko se želite slatko nasmijati Martinovim odličnim stripovima, provjerite njegov Facebook Reddit kanal . A mi mu isped portala Osijek031 želimo mnogo uspjeha u radu i sve najbolje u životu.