Osjeèka televizija - Vijesti, 08.01.2018.

Vlasnik uspješne IT tvrtke i predsjednik asocijacije Osijek Software City Denis Sušac održao je predavanje studentima na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Motivacijski dio predavanje bio je usmjeren na prezentaciju osječkih IT tvrtki i mogućnosti koje nude budućim zaposlenicima, a Sušac je objasnio i funkcioniranje tržišta te najčešće probleme koje budući inženjeri mogu očekivati u svojem radu. I ovoga puta istaknuta je dobra suradnja osječkog Sveučilišta i članica Osijek Software Citya, a neki od primjera su ovakva predavanja kojih je sve više te novi studijski programi pokrenuti posljednjih godina namijenjeni upravo budućim stručnjacima u IT industriji.