8. međunarodni Novogodišnji festival odbojke

OK AC Batajnica, ŽOK Klek, OK NS Vollej Team, OK Dunav Volley, Blok Aut

pobijedili

OK AS Batajnica

brončano odličje

OK NS Volley Team – Star

Iva Vuica, Lana Nikolić, Lucija Lizatović, Nora Đurić, Karla Vuica, Nika Bilić, Mia Kainz, Ivana Lovrić, Ira Merkaš, Anamarija Kurtović i Matea Tomas

Miroslav Đekić

Vanja Jakšetić i Alen Veselić

Antonio Anić

Tekst i foto: ŽOK Osijek

U Novom Sadu od 4. do 6. siječnja održan jeu 6 kategorija, i to: pionirke, kadetkinje, pioniri i pionirke A, kadeti i kadetkinje A. Na turniru je nastupalo 66 ekipa iz 4 države.Naša kadetska ekipa nastupala je u konkurenciji kadetkinja A 2001. godište. U skupini s, zauzeli smo 3. mjesto, uz 2 poraza i 3 pobjede. U četvrtfinalu smoekipu OK Inđija iz Rume s rezultatom 2:1 te se tako plasirali u polufinale i borbu za medalju. O veličini rezultata dovoljno govori da su se u polufinalu našle 4 ekipe iz naše skupine.U borbi za finale od nas je bio bolji kasniji pobjednik turnira, ekipasa 2:0. Utakmicu zaodigrali smo opušteno i veselo, te s uvjerljivih 2:0 pobijedili ekipuiz Novog Sad.Za ŽOK Osijek nastupale su:Stručni stožer: trener, pomoćni treneri, fizioterapeut: