Neće biti preustroja gradskog Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge koji djeluje pri Uredu osječkog gradonačelnika. Suprotno netočnim najavama, nikada nije bila namjera taj odbor reorganizirati u Upravni odjel s navodnim pročelnikom, jer bi to bilo neracionalno trošenje sredstava namijenjenih braniteljskoj populaciji, rečeno je na medijskoj konferenciji u Kuhačevoj. No, novina u radu Odbora za branitelje ipak ima. Jedan će dosadašnji djelatnik gradske uprave biti angažiran kao pravnik u Odboru kako bi braniteljima pomagao u pravima iz novog zakona, dok će iz proračuna biti izdvojena i dodatna sredstva za one branitelje koji se odluče za poduzetništvo, budući da novi zakon otvara mogućnost zapošljavanja branitelja.