Tekst: Osijek031.com

Foto: Ana Mišin-Tadić/Foto-arhiv031

S prvim danom nove godine na snagu je stupila, odnosnonastavnog sata u, tako da sada svaka autoškolasvoje usluge. Međutim, umjestokoje su građani očekivali uslijedio je valizmeđu Kako smo već pisali , liberalizacijom cijena autoškola ukida se minimalna cijena nastavnog sata (do sadapo satu za vožnju minimalno 35 sati ipo satu za teoretsku nastavu) pa su građani očekivali tržišnu utakmicu, no onda je uslijedio hladan tuš. Cijene autoškolaOdmah prvog radnog dana u novoj godiniautoškole najavile su poskupljenje za, a zadarske autoškole već su poskupjele. Njihov primjer slijedit će i druge dalmatinske autoškole.Izpri Hrvatskoj gospodarskoj komori potvrdili su poskupljenja, a kao razloge naveli su činjenicu da autoškolepunih deset godina, a da su rasli svi ulazni troškovi, primjerice cijena benzina je od 2008. godine do danas porasla za 46%. Tu su i porezi, trošarine, osiguranja, tehnički pregledi, servisi, plaćanje RTV pristojbe...Doduše, postoji mogućnost da dodođe u onim dijelovima Hrvatske gdje je konkurencija veća, prije svega u Zagrebu, ali i tamošnje autoškole su „“ i najavile poskupljenje cijena.A kakva je situacija u? Kao i u Dalmaciji,. Na osječkom području usluga će definivnoi to značajno. Očekuje se da će prosječno poskupljenje iznositi, tako da će ukupna cijena polaganja vozačkog ispita sa svim davanjima poput liječničkog pregleda i ispita umjesto okokao do sada skočiti na gotovoTo će biti dodatni udar na već ionako preopterećene džepove Slavonaca tako da će, kao i mnogo puta do sada, građani izgledaiz svog džepa. Ali, zašto se čudimo – pa ova država tako funkcionira već punih 27 godina, a i dalje će, čini se...