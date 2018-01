Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

je nakon provedene istrage predpodiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (rođenog 1982.) zbog počinjenja kaznenih djela pokušajai dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.Okrivljenika se tereti da jeoko 16,20 sati u Šećerani pokušao lišiti životakoji su došli na intervenciju po prijavi da je okrivljenik počinioNakon što su policijski službenici došli do okrivljenikovog stana, on je izašao iz njega držeći u rucii naoružanmarke "M-59". Okrivljenik je potom uperio pušku u policijske službenike i ispalio pet hitaca prema njima, ali do njihova ozljeđivanjaTakođer ga se tereti da je istoga dana oko 20,15 sati pokušao lišiti života pripadnike, koji su došli na intervenciju zbog prethodnog napada na djelatnike policije; na prvi timje aktiviranu ručnu bombu marke "M-75" koja jeneposredno ispred balističkog štita, ali do ozljeđivanja policajaca nije došlo.Okrivljenika se tereti da je istog dana u Šećerani, nakon počinjenja prethodno opisanih kaznenih djela, došao do dijela kuće u kojoj žive susjedi te zbog prethodnih, iako je znao da se oni nalaze u toj prostoriji, iz poluautomatske puške marke "M-59", kroz prozor njihovog stana, a zrno se zabilo u strop njihove dnevne sobe.Tereti ga se i da je 12./13. kolovoza 2017. u Šećerani; nakon što je vidio da su pripadnici Specijalne jedinice policije Osijek došli na intervenciju zbog prethodnog napada na djelatnike policije; u više navrataiz poluautomatske puške marke "M-59" prema položaju pripadnika snajperskog tima specijalne jedinice policije no do njihovog ozljeđivanja nije došlo.Na teret mu se stavlja i da je od 24. lipnja 2017. do 12. kolovoza 2017. u Šećerani, ispred stana susjeda s kojima je u dugogodišnjoj zavadi,po ulaznim vratima i prozoru, te je lupajući nepoznatim tvrdim predmetomnjihova ulazna vrata, što je kod njih izazvaloza njihove živote. Okrivljenik je potom nepoznatim predmetom razbio prozor spavaće sobe, sve dok u daljnjim napadimadolaskom policije.U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela.