Žudite za znanjem, ali niste u mogućnosti izdvojiti veliku svotu novca za tečaj stranog jezika? Već dugo vremena pokušavate naći nešto povoljno i kvalitetno?ima pravo rješenje za taj problem. U okviru projekta "" možete se prijaviti baš i vi i ugrabititečaj stranog jezika za malo novca. Projekt "World in the city" omogućava vam za samoučenje najtraženijih stranih jezika (), također podučavat će vas izvorni govornici ili osobe koje studiraju neki od prethodno navedenih jezika na svjetskim sveučilištima.Mjesto održavanje je jedan od najuređenijih prostora u Osijeku, gdje ćete se zaista osjećati ugodno, a to jeu Osijeku. Tečaj se održava tijekom 6 tjedana () popo sat vremena i pola.Ako već znate neki od ovih stranih jezika, ali želite unaprijediti znanje istog, za Vas smo pripremili dvije grupe tečaja, prvu grupu čine početnici u učenju stranog jezika, a drugu grupu čine napredne osobe koje žele unaprijediti i nadograditi vlastito znanje.Za više informacija slobodno se javite na brojili na e-mail