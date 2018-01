660 oboljelih od gripe

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Posljednjeg tjedna prosinca službeno je prijavljeno, kažu podaciBroj oboljelih od gripe od početka prosinca u, broj službeno prijavljenih slučajeva tjedno raste za po nekoliko stotina, a vrhunac sezone gripe očekuje se za, u drugoj polovici siječnja.Naravno, stvarni broj oboljelih, a može se očekivati da će se na vrhuncu epidemije taj broj kretati izmeđuoboljelih tjedno.HZJZ je za ovu sezonu gripe nabavio oko, no u zavodima za javno zdravstvo potrošene su, a još ih se može naći u ambulantama obiteljske medicine.Trenutno kod oboljelih dominira gripa, i to soj koji nije sadržan u ovogodišnjem cjepivu, no toda postojeće cjepivoGripa naravnoni Osječko-baranjsku županiju, no do sada su u KBC-u Osijek potvrđena samo dva slučaja.Inače, godišnje u Hrvatskoj prosječno od gripe oboli oko 200.000 ljudi, od kojih umre njihSezona gripe najčešće traje do sredine veljače.