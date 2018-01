Ivica Vrkić

prvorođenu bebu

otkazan

malim zakašnjenjem

oko 10:30 sati

strašna vijest

dobre vijesti

demografska obnova Slavonije

1.970 djece

tridesetak djece manje

dugogodišnji trend pada broja porođaja

pad broja mladih rodilja

iseljavanja mladih obitelji

200 djece više

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Gradonačelnikprvog dana nove godine trebao je tradicionalno, kao i prethodnih godina, u 10 sati posjetitiu rodilištu osječkog KBC-a, međutim posjet je morao bitijer – nije imao koga posjetiti!Naime, mala Tena , prva beba rođena u osječkoj bolnici, na svijet je odlučila doći s, pa je svjetlo dana ugledala tekSamo po sebi to i nije neka, gradonačelnik je malu Tenu i njezinu mamu posjetio jučer (utorak), ali ako se po jutru dan poznaje, ni u novoj 2018. ne možemo očekivatikada jeu pitanju.Prema podacima iz KBC-a, u 2017. rodilo se, što je zanego u 2016., čime je nastavljenu osječkoj bolnici.Ono što najviše zabrinjavaje to što je evidentan, a to je izravna posljedica, pri čemu velik broj mladih mama dijete odluči roditi u zemlji u kojoj im žive i rade muževi.Jedina je utjeha možda to što je taj pad u odnosu na prošlu godinu ipak bio manji u usporedbi 2016. i 2015. godine jer je u 2015. bilo rođeno čaknego godinu dana kasnije.Zlobnici bi rekli da je smanjenje te krivulje pada jednostavna posljedica činjenice da je većina onih koji su htjeli i mogli otići to već napravila, pa se takvi veliki padovi više ni ne mogu očekivati...