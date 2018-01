mnogobrojne promjene prometnih propisa

Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i Zakona o PDV-u

omogućeno

registraciju vozila

promjene vlasništva vozila

neće biti

ukinut tehnički pregled

250 kuna

Ukinut je porez

5%

50%

snazi motora automobila i starosti

cijena autoškola

143,75 kn

22,12 kn

pojeftinjenje

tisuću eura

dijabetičari

bolesti srca i krvnih žila

visoki „tlakaši“ i sinkopičari

zabrani ili ograničenju vozačke dozvole

kaznene mjere

oduzeti

devet negativnih bodova

12 negativnih bodova

tehnički pregled vozila na cesti

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Od prvog dana nove godine na snagu su stupilevezanih uz izmjenePrije svega, izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama građanima jeda sve poslove vezane uzobave u stanici za tehnički pregled, uključujući registraciju vozila, promjenu vlasništva, produljenje važenja prometne dozvole, zamjenu i izdavanje prometne dozvole, izdavanje pločica, odjavu vozila itd.Kods važećom registracijom javni bilježnik višepotreban pri sklapanju kupoprodajnog ugovora, a upravna pristojba će se platiti u stanici za tehnički pregled, pošti, banci ili FINA-i.Od nove je godineza potpuno novi automobil. Tako će se na prvoj registraciji novog automobila uštedjeti oko. Novost je i to što će prvu registraciju za kupcau stanici za tehnički pregled moći obaviti i autokuća koja auto prodaje.na stjecanje rabljenog automobila odnjegove vrijednosti, a zamijenila ga je upravna pristojba koja se plaća kod registracije vozilaprema snazi automobila u kilovatima i starosti vozila. Time će kupci rabljenog vozila uštedjeti u prosjeku zaod dosadašnjeg nameta, no to će ovisiti o, pa će namet za novija vozila pojeftiniti manje, a za starija više.Došlo je i do liberalizacijekojom je ukinuta minimalna cijena nastavnog sata (do sadaza vožnju iza teoretsku nastavu) pa se očekuje ipolaganja vozačkog ispita koji je do sada, sa svim davanjima poput liječničkog pregleda i ispita, koštao okoOd Nove godine pooštreni su kriteriji za izdavanje vozačke dozvole bez koje će ubuduće moći ostati, vozači koji boluju odkoji bolest ne mogu držali pod kontrolom ili se ona ne može izliječiti. Oodlučivat će specijalisti koji moraju o vozačevom stanju obavijestiti obiteljskog liječnika i policiju.Pooštrene su i, pa će se tako vozačka dozvola mladom vozaču do 24. godineako u dvije godine skupi, a ostalim vozačima ako u istom razdoblju skupeOd jučer je uveden, a također se od jučer rigoroznije regulira obaveza biciklista da po noći i u uvjetima slabe vidljivosti moraju nositi reflektirajući prsluk na svim cestama.