Srbiji

epidemija ospica

odnijela jedan mladi život

lako moguće

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dvoje djece

iskorijenjene

ponovo

manja epidemija

220 osoba

povratak otpisanih

raste broj

odbijaju cijepiti

manje od 90% djece

Najveća

Zagrebu

Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj

Osječko-baranjskoj županiji

antivakcinacijskih pokreta

smrtonosne

vrlo lako šire i rizik

vrtićkom djecom

visoka temperatura

bukalnoj sluznic

upale uha, upale pluća ili miokarditisa

ne treba čuditi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Nakon što je u susjednojkrajem prošle godine izbilakoja je već, postavlja se pitanje može li se slična epidemija pojaviti i kod nas. Odgovor je ne samo da može, već je toSlučajevi ospica već su se pojavili:potvrdio je kako je na makarskom području oboljelote još dvije osobe u Zagrebu. Iako se smatralo da su ospicejer protiv te bolesti postoje pouzdana cjepiva, posljednjih godina ospice su sepojavile kod nas, a posljednji put u Hrvatskoj je izbilate zarazne virusne bolesti prije tri godine, kada je od nje oboljeloRazlog za ovaj svojevrsni „“ je, po običaju, ljudska glupost. Posljednjih godina, naime,roditelja koji svoju djecu, pa je tako prema podacima HZJZ-a cijepljenjem danas obuhvaćeno, a ranijih godina taj obuhvat nije padao ispod 95%.procijepljenost je u, 95%, a najmanja ui kod nas u. To je posljedica rastućeg broja tzv.u svijetu koji preko Interneta šire teorije zavjere i „fake news“ o opasnostima od cijepljenja koje mogu biti, iako je znanstveno dokazano da upravo izbor necijepljenja može biti smrtonosan, kao što se pokazalo u Srbiji.Ospice sepostoji među osjetljivom i neprocijepljenom populacijom - posebice. Stoga nije nemoguće da se sljedećih tjedana razvije epidemija ospica, posebice ako osjetljive, odnosno neimune osobe dođu u kontakt s oboljelima.Simptomi ospica su, 40 i više stupnjeva, koja traje pet dana, pojava osipa nai, a kada se pojavi osip može doći do komplikacija poput. Posljedice mogu biti smrtonosne.Stoga je vjerojatno samo pitanje vremena kada će se i Hrvatska suočiti s većom epidemijom ospica, ali i nekih drugih u pravilu dječjih zaraznih bolestiza koje smo u 21. stoljeću zaboravili da postoje.Zlobnici bi rekli da to zapravo. Cijelu državu je zahvatila konzervativna katolibanska revolucija koja nas gura natrag u srednji vijek, stoga valja podsjetiti kako su 1975. godine ospice u bivšoj državi bile iskorijenjene, a danas, u 21. stoljeću, ponovno se vraćaju.