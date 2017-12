Eppur si muove

Tekst i foto: Osijek031.com

!“ uzviknuo bi radosnoda je danas živ. Naime,(opće) ipak se pokrenula s mrtve točke.Podsjetimo, već dugi niz godina razgovara se ogimnazije na novu lokaciju jer sadašnja, koja se nalazi ugrada, prostorno nije adekvatna za obavljanje suvremene nastave.Zamjenska lokacija je pronađena na križanju, na neizgrađenom prostoru koji je bio u vlasništvu Grada (većim dijelom) i(manjim dijelom). Grad je na proljetnoj sjednici Gradskog vijeća Županijisvoj dio zemljišta potrebnog za izgradnju gimnazije, no „zapelo je“ na banci.Županija je u proračunu za ovu godinu osiguralaza početak gradnje, no kako sedogovor s bankom, ta su sredstva prebačena za 2018. godinu. U međuvremenu je i predložena lokacija na križanju Kanižlićeve i Strossmayerove postala upitna pa se krenulo u potragu za prostorom u središtu grada, alipronaći adekvatnu lokaciju.No,ipak su stigle. Erste Banka je konačno donijela odluku o darivanju zemljišta uz Strossmayerovu ulicu Županiji tako da višeza realizaciju ovog projekta.Održana je i prva sjednica Koordinacije za realizaciju ovog projekta i usvojen je plan rada prema kojemu će se uraspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije, do kraja 2018. godine ishodit će se građevinska dozvola, a najkasnije na proljeće 2019. godineU sklopu ugovora potpisanog između Grada i Županije, Županija će izgraditi gimnaziju, dok će Grad projektirati i izgraditi buduću prometnicu do škole.