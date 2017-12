Hrvatskog pjevačkog društva Lipa

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek

Najava:

Članoviiz Osijeka jučer su posjetiligdje su djelatnicimapredali donaciju u iznosu odRiječ je o novcu prikupljenom na tradicionalnom Božićnom koncertu HPD-a Lipa koji se po deseti put održao na sam Božić, u prepunoj crkvi sv. Mihaela u osječkoj Tvrđi. Posjetitelji koncerta zamoljeni su da na izlazu iz crkve dajuza pomoć Odjelu za intenzivno liječenje djece.Voditeljica Odjelazahvalila je na donaciji podsjetivši kako je Odjel ove godine, no budući da je prostor nedovoljno opremljen za ovako zahtjevnu vrstu posla, potrebna su im sredstva za građevinske radove.Naime, Odjel zbrinjavaod novorođenačke dobi do 18. godine života s velikim rasponom dijagnoza koja ovdje dobivaju svu potrebnu liječničku skrb i njegu. Godišnje zaprime, najugroženijih mališana koji trebaju najbolje uvjete liječenja. Odjel ima tek osam kreveta iako je riječ o jedinom takvom odjelu u cijeloj Slavoniji i Baranji, sve do Zagreba.Iako se 6.600 kn ne čini mnogo, „Lipaši“ su nakon koncerta dobili više upita građana zaza dodatne donacije, tako da će se sigurno prikupiti još novca za potrebite mališane.