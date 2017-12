Tik-tak, tik-tak

najveselijeg blagdana

savršenim darom

Portanova

sezonska sniženja

Info pulta Portanove

automobil Toyota AYGO

subote, 23. prosinca 2017.

Otvori ormar, otvori srce

vrijeme darivanja

od 10 do 12 sati

Djed Božićnjak

do 23. prosinca

prilagođenom radnom vremenu

[Sponzorirani članak]

, vrijeme polako curi i samo nas koji dan dijeli odu cijeloj godini. Finalne pripreme su u tijeku, no neki od vas i dalje su u potrazi zaza svoje najmilije. Najbolja shopping destinacija je naravno, a u velikom izboru zasigurno ćete pronaći ono što tražite, a i više od toga. Shopping će biti još i bolji jer su se polako u trgovine ušuljala, posjetite Portanovu i iskoristite sve pogodnosti koje vas očekuju!Nakon odličnog shopping svratite doi uz predočenje računa iz bilo kojeg prodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta preuzmite svoj kupon i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri Portanove. U ovoj nagradnoj igri možete osvojiti, ili jednu od 15 drugih vrijednih nagrada.Ove, također možete pomoći onim najpotrebitijima svojim sudjelovanjem u humanitarnoj akciji „“! Vrijeme za pomoći onima u potrebi je uvijek, ali nekako je to uvijek izraženije ui zato ispraznite svoje ormare od odjeće i obuće koja vam je suvišna i poklonite onima kojima je potrebna. Akcija se održavana prizemlju Portanove, kod panoramskog lifta. Sva roba prikuplja se za Crveni križ Osijek.Ne zaboravite,vas očekuje u Portanovi sve, i to od 17 do 19 sati.Podsjećamo – trgovine u Portanovi 24. prosinca rade do 17 sati, 25. i 26. prosinca 2017., trgovine ne rade, a II. kat sva tri navedena dana radi premaVidimo se u Portanovi!