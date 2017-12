Ivica Vrkić

Konačno, nakon što se završe svi potrebni radovi na instalacijama, ništa se neće ponovno raditi kao što su pojedini mediji insinuirali, niti će križanje biti zatvoreno za promet. Naime, radovi su se i do sada izvodili pod prometnim opterećenjem kako ne bismo inkomodirali naše sugrađane, a povremene i privremene regulacije provode se samo kada je to zbog sigurnosti nužno

Tekst i foto: Osijek031.com

Gradonačelnik Osijekau posljednjem postu na svomreagirao je na prozivke nekih (njemu i inače nesklonih) medija kako ćena raskrižjuprobiti rokove zbog zahvata ispod zemlje kojemora obaviti.Vrkić je rekao kako su u postupku javne nabave svi rokovi definirani u radnim danima (ne u kalendarskim) jer se radi o, ulazi se u nepovoljnije (zimske) uvjete, a tvrtka Vodovod je (su)investitor na dijelu radova koje valja prethodno obaviti. Podsjetio je da je slična situacija bila prije par godina kada je ista tvrtka izvela podzemne radove na kružnom toku koji je prije nekoliko dana pušten u promet.Vrkić piše kako su svi radovi okona ovom posljednjem u nizu kružnih tokova od početka planirani za 2018. godinu te će se izvesti sukladno planiranoj dinamici.Što se statusa radova tiče, radovi vezani uz vodovod i kanalizaciju na malom kružnom toku kodplanirani su i završeni prema dinamičkom planu u ovoj godini te će isti do kraja tjedna biti. Nakon što se pusti promet kroz mali kružni tok sa Sjenjaka, isto će se učiniti i na križanju s Drinskom ulicom uz semaforsku regulaciju.Nakon što se u prometovanjena Sjenjaku, otvorit će se oba ulaza, kako onaj na samom Sjenjaku tako i onajputem Drinske ulice, a nastavak svih radova slijedi nakon što se za to stvore pogodni vremenski uvjeti, sve u skladu s prethodnim najavama.“, napisao je Vrkić.Vezano uz temu kružnih tokova, gradonačelnik je napisao kako se sutra (četvrtak) očekujena raskrižju Ulice kneza Trpimira i Divaltove ulice nakon čega će isti biti u potpunostite će u funkciji do kraja tjedna biti ikoja će zaustavljati cestovna vozila prilikom prolaska tramvaja. Naravno, tramvaj će imati prednost i sve će biti usklađeno tako da problema ne bi smjelo biti.