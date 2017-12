[22.12.2017.]

Petak , 22. prosinca 2017.

DJ Omke& DJ Milly

Subota , 23. prosinca 2017.

Nedjelja , 24. prosinca 2017.

[18.12.2017.]

[14.12.2017.]

Petak , 15. prosinca 2017.

Subota , 16. prosinca 2017.

[11.12.2017.]

Petak , 8. prosinca 2017.

DJ Freez, ZG

Subota , 9. prosinca 2017.

DJ Pips, OS/ZG

Petak , 15. prosinca 2017.

DJ Umbo, OS

Subota , 16. prosinca 2017.

DJ Pill Jackson, ZG

Petak , 22. prosinca 2017.

DJ Milly, OS i DJ Omer, OS

Subota , 23. prosinca 2017.

DJ Flegma, OS

Nedjelja , 24. prosinca 2017.

DJ Sly, OS/ZG i DJ Sheepatz, OS

- e, pa šta je, ako j' zima, nije lav! Još jednom ste dokazali da znate živjeti s, da znate iskoristiti svoja oružja protiv neželjenih padalina ili dahova zimskih kraljica koje su nam poslale temperaturne minuse i pokušale zacementirati u stanove, kuće ili mjesta.Toplina koju ste napravili tijekom prošla dva vikenda ugrijala je cijeli grad i poslala one super poruke koje su zapravo ključne u ovom razdoblju.Poslali ste ljubav, pozitivu, sreću, radost, opuštenost, zabavu. Poslali ste sve one osjećaje koje kada vas zovemo na naše događaje želimo da ponesete sa sobom. Umbo je uhvatio ritam kapljica i rasuo vas po plesnom podiju s kojim ste se stopili kao kiša s Dravom, a Pill Jackson nas je zavrtio toliko jako da i sada viđamo ljude ispred Essekera kako se mrdaju u ritmu kolone automobila koji se tamo bezuspješno pokušavaju zaustaviti kršeći sva prometna pravila koja mogu.Uspjeli ste i hvala vam, a sada nam slijedi trodnevni - final vikend! Ne propustite paradu dobrih osjećaja koji će kao lijek ispraviti sve ono što nam se nije svidjelo u 2017. godini, a ako vam je potrebna dodatna motivacija, zavirite u našu video poruku poslanu iz svemira i ispunjenu sa 65 sekundi osmjeha na našim, a nadamo se i vašim licima!Obuci najbolje H&M, C&A, Pull& Bear, Dolče &Gabana komade odjeće jer na scenu krova Esseker centra, u čarobni Skybox dolazi nam dinamični duo Omke&Milly. Jahači discokalipse s podužim stažem u izazivanju drmanja guzama i cupkanju nogama dolaze izdominirati plesnim podijem i natjerati sve prisutne čupaju travu beru grožđe, čupaju travu beru grožđe! Čast nam je da takva diskodžokej gospodina otvore finalni vikend Winter sofe i pozivamo sve da ih ispoštuju i prime brdo pozitive, ljubavi i osmjeha koje će prosuti po cijelom prostoru. Dosta spavanja, počinje šou![img][/img]DJ FlegmaVečer uoči večeri prije Božića, u 2. terminu 3. dana službenog početka zime, u 19. satu 23. dana prosinca godine 2017. po redu otkad se broje godine tu god nas, dolazi nam majstor mikserkog pulta, diskova i profinjene selekcije glazbe, mr. Flegma. Pozivamo sve da nam se pridruže i otplešu koreografiju koju je za nas pripremio spomenuti mister, a sastoji se od podizanja ruke u kojoj je čaša ili boca, pravljenju koraka naprijed nazad s ciljem da to izgleda kao ples, pravljenju špage pola metra od poda i zanosnog Slowmotion zamahivanja kosom onih koje je imaju.DJ Sly& DJ SheepatzTiha noć ne mora nužno biti tiha, ako će buka koju budemo proizvodili biti ona koja će stvarati mir u našim glavama. Provedite umjereno glasni Budnjak na krovu Esseker centra, u adventskom prostoru Skybox koji će u sklopu Winter Sofe ugostiti dva gospodina s čarobnim prstima i istančanim glazbenim ukusom za zadovoljavanje masa. Dolaze nam Sly i Sheepatz koji su pripremili vrlo senzualne pjesme koje će vas tjerati da cupkate kao dijete prije nego mu date Kinder jaje, no istovremeno one koje će vas moći odvesti u neke osobne dimenzije u kojima vlada potpuna relaksacija i zen. Osobitost Winter Sofa glazbenog programa je upravo u toj opciji da vi birate što ćete sa svojim nogama, a gospoda koja budu diktirala podijem pobrinut će se da u svakom trenutku vaš izbor bude najbolji izbor.Dočekajte Božić iliti popularno zvano XMas na najboljem partiju u odavde do Betlehema. Budi budan, dođi na Budnjak!Upad na Winter Sofu iznosi 25 kuna i uključuje konzumaciju. Radno vrijeme od 19 do 03 sata.Kao što su prošlog vikendapo gradu, tako su padalipo cijelom Skyboxu, na otvorenju. Ritamkoji su u petak dominirali dali su, a oni koji su promrdali svoje nemirne nogice po podiju mogu se složiti da su odradili posao sa stilom. Niz različitih ljudi u svim segmentima, niz identičnih, niz onih koji su kombinacija jedinstvenosti i trenda, pomogli su da se stvori ta željena energija i zahvalni smo vam na tome.Za nastavak Winter Sofe u subotu uz, što da vam kažemo. Tko je bio zna zašto smo bez riječi, oni koji nisu bili neka se oslobode svih obaveza za nadolazeći vikend i pripreme svoju dušu i tijelo na enormnu količinu pozitivnih vibracija koje slijede. Hrpa plesa, hrpa zagrljaja, hrpa poljubaca, hrpa svega onoga što uvijek želimo vidjeti.PETAK UZ UMBAFunkosjedioc ovog grada, čovjek kojem glazba venama teče umjesto krvi, čovjek kojeg kad ga vidite vam se odmah pleše, dolazi začarati publiku na Winter sofi i od Skyboxa napraviti jedan veliki podij. Mr. Umbo je pripremio niz glazbenih hitova s riječima, ali bez riječi koji će vas uzbuditi kada to bude trebalo, spustiti kada to bude trebalo, ali u svakom slučaju zadržati u pozitivno nabijenoj atmosferi zimske idile koju smo spremili na krovu Essekera. Odradite pripreme za petak jer će vam trebati dosta kondicije za popratiti priču te tako spriječite potencijalne situacije glava i srce bi, a noge i tijelo ne mogu. Imate još 2 noćenja prije cijelobudnog vikenda, pripremite se i osvojite nagradu za najboljeg partijanera grada koju će vam jednom u budućnosti svečano uručiti tajni dodjeljivač čije ime nećemo govoriti javno jer je svirao prošle subote na Sofi. #vidimose #umbo #wintersofaSUBOTA UZ PILLAPill Jackson je jedan od organizatora koji stoje iza projekta sutra je subota, on je također Jagermeister glazbeni ambasador u Hrvatskoj i Reebok classics brand ambasador. Sljedeće što je pisalo u press packu ovog suvremenog i svestranog krojača zagrebačke klupske scene su glazbeni žanrovi kojima dominira, ali to sad nećemo pisati da vas ne uplašimo i odgovorimo od plesanja zato jer na primjer, ne znate koji potezi idu uz balearic ritmove. Reći ćemo vam samo da dolazi majstor DJ pulta koji će vas odvesti u neke poznate i nepoznate dimenzije zabave u kojima paralelno prevladavaju opuštenost, želja za breakdanceom i uživljavanje da ste Patrick Swayze dok je bio živ i Olivia mu Newton Jones. Ove subote u Skyboxu smo pripremili zabavu kojom će dirigirati Pill Jackson, a kad on dirigira onda svi plešu, svi se vole, svi viču hoćemo još i svi na kraju napuštaju objekt s hrpom bora koje su rezultat neprestanog osmjeha na licu zbog dobrog osjećaja čija vladavina traje kao i ona kraljice Vicky. Pripremite dobre patike sa svježim đonovima i poderimo taj podij zajedno. #pilljackson #wintersofa #skybox #advent #tajdanjesubotaUpad na Winter Sofu iznosi 25 kuna i uključuje konzumaciju. Radno vrijeme od 19 do 03 sata.Rezultat prikupljanjanakroz proteklih par godina napartijima bit će predstavljen ove godine u sklopu Adventa u Osijeku na@ Skybox događajima.Kroz tri vikenda na krovuu kombinacijis pogledom na centar grada, rijeku Dravu i ostatak osječke zimske bajke, posjetitelji će imati priliku uživati u ambijentalno uređenom prostoru, vrhunskom glazbenom programu u kojem dominiraju top DJ-i iz regije te odličnoj ugostiteljskoj ponudi koja će svima pomoći da lakše zaplešu u oblaku pozitive i dobre volje.Koncept koji će i ovaj put dominirati je taj toliko željeni dobar osjećaj koji će se dijelitikoji će sve posjetitelje voditi na "nebo".Winter Sofa će ponuditi kutak za sve one prilagođene, neprilagođene, sretne, tužne, zaljubljene, odriješene emocija, nasmijane, uplakane, bit će kutak za korekciju svakog neželjenog stanja koje se želiPosjetite Winter sofu i dopustite da budete, ljepotom realizacije i naknadnom uspomenom koja će vam uvijek ubrzati bilo i barem na sekundu vratiti "kes" na lice.Rezident Winter Sofe jeUpad na Winter Sofu iznosii uključuje konzumaciju.