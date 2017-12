[22.12.2017.]

exitfest.org

[9.12.2017.]

12.12. - Stižu prve EXIT ulaznice sa 60% popusta!

[29.11.2017.]

najobimnije godine

EXIT

veći festivalski pothvat

Festivalska obitelj

utorak 12. prosinca

EXIT ulaznice

445 kn

Pročitajte i..

Danas je otvorena najveća blagdanska akcija otkako postoji EXIT, gdje se kupnjom ulaznice za EXIT festival po promo cijeni od 445 kn, na poklon dobivaju i četiri ulaznice za ostala četiri festivala iz EXIT Freedom 2018 pothvata. Uz Exit, tu su i novi Festival 84 na olimpijskoj Jahorini, Sea Star festival u Umagu, Revolution Festival u Temišvaru, kao i Sea Dance festival u Budvi. Akcija vrijedi za sve koji su već kupili ili će tek kupiti svoju ulaznicu za EXIT festival, a jedini uvjet je da se registriraju od 15. do 28. veljače na stranicii tako potvrde svoj dolazak. Broj ulaznica u ovoj akciji je veoma ograničen, a akcija traje najkasnije do kraja tekuće godine ili i ranije, do isteka za to predviđenog kontingenta!EXIT Freedom - Starts NowUlaznice se mogu kupiti na ticketshop.hr i entrio.hr. U prodaji je i veoma ograničen broj turističkih paketa za EXIT festival već od 75€. Paketi sadrže ulaznice i smještaj u festivalskom kampu na Dunavu, a na stranici Exit Tripa, službenog turističkog servisa EXIT festivala, moguće je odabrati i drugi smještaj, u hotelima, hostelima ili apartmanima. Za sve ljubitelje zimskih sportova dostupan je i veoma ograničen broj turističkih paketa za novi Festival 84 na Jahorini, po cijeni već od 49€ s ulaznicom za festival te dvodnevnim ski passom i smještajem. U pripremi su i novi, izuzetno atraktivni paketi za Sea Star.Već više od 17.000 ljudi osiguralo je svoje mjesto na Petrovaradinskoj tvrđavi na predstojećem osamnaestom EXIT festivalu koji će biti održan od 12. do 15. srpnja 2018. u Novom Sadu. Nakon EXIT Ljeta ljubavi 2017, koje je svijet podsjetilo na temeljne vrijednosti ljeta 1967. kada je nastao revolucionarni humanistički "hipi" pokret koji je zauvijek promijenio svijet, EXIT će u godini svoje "punoljetnosti" slaviti jedno od najvećih tadašnjih dostignuća, a to je iznad svega osobna sloboda. EXIT je jedan od rijetkih glazbenih festivala koji je izrastao iz pokreta za slobodu i koji od svog osnivanja ima snažnu društvenu misiju, a EXIT Freedom je globalni poziv na slobodu od robovanja materijalizmu, stereotipima i kolektivnim zabludama u kojima se danas nalazi naša civilizacija. Nakon što je EXIT Summer of Love u 2017. postavio rekord s četiri festivala, EXIT Freedom bit će dosad najveći festivalski pothvat, ne samo u regiji, već i šire, jer će u 2018. okupiti čak pet festivala: EXIT u Novom Sadu, Festival 84 na Jahorini, Sea Star u Umagu, Revolution u Temišvaru i Sea Dance u Budvi.Na službenom izboru za najbolje festivale u Europi (European Festival Awards) na kojem sudjeluje preko 350 festivala iz 35 zemalja s cijelog europskog kontinenta, umaški Sea Star je izglasan je među prvih deset u kategoriji “Najbolji novi festival”! Ovo priznanje uslijedilo je nakon što je u Umag već otišla nagrada za Najbolji novi festival u Hrvatskoj, a ovoga puta Sea Star je na europskoj razini u društvu novih festivalskih zvijezda kao što je zimska verzija njemačkog metal giganta Wackena, belgijski Cactusfestival ili izuzetno hvaljeni portugalski Waking Life.Novosadski EXIT je u glavnoj kategoriji i devetu godinu uzastopce izabran u 10 najboljih velikih festivala Europe zajedno s ostalim glazbenim gigantima kao što su belgijski Tomorrowland, nizozemski Lowlands, njemački Wacken Open Air i mađarski Sziget. Ove godine, EXIT je dobio i ogromno priznanje stručnjaka iz festivalske industrije jer se našao u finalu u još dvije prestižne kategorije, u kojoj glas daje isključivo žiri, za Take a Stand nagradu društveno angažirano djelovanje, ali i za najboljeg organizatora na razini cijele Europe!Razlog leži u tome što su sva četiri festivala u organizaciji EXIT tima, Sea Star u Hrvatskoj, Revolution u Rumunjskoj te EXIT u Srbiji i Sea Dance u Crnoj Gori, izglasani među deset najboljih u Europi, svaki u svojoj kategoriji. S nominacijama za još dvije posebne nagrade, EXIT tim ima ukupno čak šest nominacija za svega 12 različitih nagrada za najbolje festivale! Crnogorski Sea Dance ove je godine ponovno u najužoj konkurenciji za "Najbolji festival do 40.000 posjetitelja dnevno" s njemačkim Melt! i Reeperbahn festivalima, dok je rumunjski Revolution treću godinu zaredom u deset "Najboljih malih festivala". Biser ovogodišnjeg Exita i svjetske glazbene scene Rag'n'Bone Man, glavni je favorit za najbolju novu zvijezdu.Pobjednike bira publika iz cijele Europe, zajedno sa stručnim žirijem, koji čine istaknuti pojedinci iz svijeta festivalske industrije, a listu svih finalista možete vidjeti na službenoj stranici Europskih festivalskih nagrada. Proglašenje će biti na ceremoniji dodjele nagrada u nizozemskom Groningenu 17. siječnja 2018. godine. EXIT je ovu nagradu osvojio 2013. godine, dok je Sea Dance svog prvog festivalskog "Oscara" dobio 2014. godine.U utorak 12. prosinca stižu i prve EXIT ulaznice po poklon cijeni od 445 kn, što je ušteda od velikih 60% u odnosu na njihov finalni iznos! Moći će se kupiti na svim prodajnim mjestima te online u prodajnim sustavima TicketShop i Entrio.Nakonu svojoj povijesti, u idućojsprema jošsad broji pet članova u isto toliko zemalja regije, a u planu je još niz različitih pratećih događaja, u zemlji, regiji, ali i na još par svjetskih destinacija. Središnje mjesto okupljanja je svjetski poznata Petrovaradinska tvrđava, gdje će se od 12. do 15. srpnja iduće godine održati EXIT festival. Nakon EXIT Ljeta ljubavi 2017, koje je svijet podsjetilo na temeljne vrijednosti ljeta 1967. kada je nastao revolucionarni humanistički "hipi" pokret koji je zauvijek promijenio svijet, EXIT će u godini svoje "punoljetnosti" slaviti jedno od najvećih tadašnjih dostignuća, a to je iznad svega osobna sloboda.EXIT Freedom - Starts NowEXIT je jedan od rijetkih glazbenih festivala koji je izrastao iz pokreta za slobodu i koji od svog osnivanja ima snažnu društvenu misiju, a EXIT Freedom je globalni poziv na slobodu od robovanja materijalizmu, stereotipima i kolektivnim zabludama u kojima se danas nalazi naša civilizacija. Nakon što je EXIT Summer of Love u 2017. postavio rekord s četiri festivala, EXIT Freedom bit će dosad najveći festivalski pothvat, ne samo u regiji, već i šire, jer će u 2018. okupiti čak pet festivala u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumunjskoj, Hrvatskoj i Srbiji.EXIT Festival 2017 - The Official Aftermovie:, točno u podne, stižu i prvepo poklon cijeni odšto je ušteda od 60% u odnosu na njihov finalni iznos!Početak prodaje ulaznica za Sea Star festival tempiran je za utorak, 5. prosinca, kada stižu festivalske ulaznice po poklon cijeni od svega 199 kn, što je ušteda od čak 70% u odnosu na finalnu cijenu! Broj tih ulaznica veoma je limitiran količinom, a poklon cijena vrijedit će najdulje 24 sata.Prvi potvrđeni izvođači za EXIT, ali i za ostale festivale u organizaciji EXIT tima, kao što su Festival 84 na Jahorini, Sea Star u Umagu, Revolution u Temišvaru i Sea Dance u Budvi, bit će objavljeni uskoro. Svi ljubitelji festivala mogu očekivati neke od najaktualnijih izvođača svjetske glazbene scene u kombinaciji s provjerenim imenima, i to iz najrazličitijih glazbenih žanrova po čemu je, također, EXIT poznat na svjetskoj festivalskoj sceni.