Servisne informacije [29. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
29.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 33°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 11:00 sati - Branka Radičevića 12-30 par, 11-29 nep, Crkvena ulica 6/b-26 par
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Kralja Tomislava 82-120 par, 154
od 10:30 do 12:30 sati - Kralja Tomislava 216-220 par
Josipovac
od 7:00 do 12:00 sati - Kolodvorska 2-14 par, 1-19 nep, Osječka 1-29a nep, Ribarska 2-16 par, 1-15 nep, Ulica Ante Starčevića 2-32/a par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 11:00 sati - Primorska i Gluha od Ulice M. Kišpatića do Donjodravske obale
Erdut
od 9:00 do 12:00 sati - Kolodvorska, Ulica Žrtava domovinskog rata, Stanislava Guljaševića i Oraški put od kbr. 45 do 116.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- Knjižnica CZK Čepin: Otvorenje izložbe "Heidi: od književne junakinje do svjetske ikone"
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 33°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 11:00 sati - Branka Radičevića 12-30 par, 11-29 nep, Crkvena ulica 6/b-26 par
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Kralja Tomislava 82-120 par, 154
od 10:30 do 12:30 sati - Kralja Tomislava 216-220 par
Josipovac
od 7:00 do 12:00 sati - Kolodvorska 2-14 par, 1-19 nep, Osječka 1-29a nep, Ribarska 2-16 par, 1-15 nep, Ulica Ante Starčevića 2-32/a par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 11:00 sati - Primorska i Gluha od Ulice M. Kišpatića do Donjodravske obale
Erdut
od 9:00 do 12:00 sati - Kolodvorska, Ulica Žrtava domovinskog rata, Stanislava Guljaševića i Oraški put od kbr. 45 do 116.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- Knjižnica CZK Čepin: Otvorenje izložbe "Heidi: od književne junakinje do svjetske ikone"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)