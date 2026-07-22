CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program] [nagradno darivanje]
22.07.2026. 21:00
Od scenarista akcijskih hitova „London Has Fallen“ i „Peppermint“ stiže eksplozivni triler osvete u kojem Alan Ritchson kreće u rat protiv kriminalnog podzemlja koje mu je uništilo život. John Miller bivši je rendžer koji je tijekom života prošao kroz brojna iskušenja i suočio se s najmračnijim stranama ljudske prirode. Nakon što je pronašao ljubav, odlučio je okrenuti leđa nasilju i započeti miran život daleko od svijeta sukoba i opasnosti. No sudbina mu je namijenila drukčiji, znatno okrutniji put. Kada moćni kriminalni boss otme njegovu djevojku, a njega pošalje u zatvor pod najstrožim režimom nadzora, Miller ostaje bez svega što mu je bilo važno. U svijetu u kojem pravda više ne djeluje, a zakoni ne štite nevine, preostaje mu samo jedno – uzeti sudbinu u vlastite ruke. Krećući u nemilosrdni obračun s ljudima koji su mu uništili život, Miller postaje sila koju više ništa ne može zaustaviti. A svi koji mu se usude stati na put suočit će se s bijesom čovjeka kojem više nemaju što oduzeti.
[Nagradno darivanje]
Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Grad osvete". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr
Moja CineStar srijeda
Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!
Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!
Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.
Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.
Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.
Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi
Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.
Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]
Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)