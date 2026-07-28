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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije i Lici. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 31°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 7:00 do 9:00 sati - Kozjačka ulica 7-29/a nep, Papuk gore 2-18/a par
od 7:30 do 10:00 sati - Martina Divalta 56-78/a par, Sjenjak 19-25 nep, 25/ts, 27-33 nep, 49-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 7:30 do 12:00 sati - Naselje Viševica 2, Prominska ulica 2-68/a par, 1-35 nep, Čvrsnička ulica 2-54 par, 3-13 nep

Višnjevac
od 7:00 do 12:00 sati - Josipa Kozarca 2-24 par, 1-17 nep, Ulica J. J. Strossmayera 51-71 nep, Ulica Stjepana Radića 1-11 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode
od 08:30 do 10:30 sati - Cvjetkova ulica od Ulice M. Kišpatića do Donjodravske obale
od 07:00 do 09:00 sati - Županijska ulica u Osijeku od Trga A. Starčevića do Ulice Hrvatske Republike

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]

Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad




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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)