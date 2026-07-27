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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 31°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 7:30 do 12:00 sati - Banjalučka 78-106 par, 53-75 nep

Čepin
od 7:30 do 11:30 sati - Kralja Tomislava 13-61 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]

Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad




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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)