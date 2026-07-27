Servisne informacije [27. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
27.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 12:00 sati - Banjalučka 78-106 par, 53-75 nep
Čepin
od 7:30 do 11:30 sati - Kralja Tomislava 13-61 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 12:00 sati - Banjalučka 78-106 par, 53-75 nep
Čepin
od 7:30 do 11:30 sati - Kralja Tomislava 13-61 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)