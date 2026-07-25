Ininoj benzinskoj postaji

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300 litara

Obavještavamo vas da se od 24. srpnja 2026. godine uvodi privremeno ograničavanje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara po točenju

Šibeniku i Zagrebu

Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca. Napominjemo da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja

Foto: Osijek031.com