Vozači ostali zatečeni obavijesti na benzinskoj: vrijedi novo ograničenje goriva
25.07.2026. 16:21
Na Ininoj benzinskoj postaji u Osijeku vozače je dočekala poruka da se točenje goriva ograničava na 300 litara po jednom točenju.
“Obavještavamo vas da se od 24. srpnja 2026. godine uvodi privremeno ograničavanje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara po točenju.”
Kako doznaje RTL, iste poruke dočekale su vozače u Šibeniku i Zagrebu.
"Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca. Napominjemo da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja", kažu iz Ine za RTL.
Foto: Osijek031.com
“Obavještavamo vas da se od 24. srpnja 2026. godine uvodi privremeno ograničavanje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara po točenju.”
Kako doznaje RTL, iste poruke dočekale su vozače u Šibeniku i Zagrebu.
"Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca. Napominjemo da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja", kažu iz Ine za RTL.
Foto: Osijek031.com
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)