Servisne informacije [24. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
24.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti na jugu. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 25°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 8:30 sati - Josipa Jurja Strossmayera 262, 266-270 par, 274/A
od 7:30 do 11:30 sati - Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a- 95/a nep
od 7:30 do 12:00 sati - Jankovačka ulica 2/a, 2/b, Moslavačka 2-18 par, 1-21 nep, Prenjska ulica 6, 40-76 par, 45-67 nep, Psunjska 130-142 par
od 9:30 do 11:00 sati - Zadarska 24
Brijest
od 8:00 do 10:00 sati - Dobra ulica 2-26 par, 1-23 nep, Vojlovica 2-20 par, 1-21 nep, Usorska ulica 34-50 par, 19-47 nep
Čepin
od 8:00 do 18:00 sati - Ulica grada Vukovara 18
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
- Jedinstvena ljetna avantura u Zoo vrtu Osijek: Djecu očekuje noćenje u šatorima i druženje sa životinjama
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti na jugu. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 25°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 8:30 sati - Josipa Jurja Strossmayera 262, 266-270 par, 274/A
od 7:30 do 11:30 sati - Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a- 95/a nep
od 7:30 do 12:00 sati - Jankovačka ulica 2/a, 2/b, Moslavačka 2-18 par, 1-21 nep, Prenjska ulica 6, 40-76 par, 45-67 nep, Psunjska 130-142 par
od 9:30 do 11:00 sati - Zadarska 24
Brijest
od 8:00 do 10:00 sati - Dobra ulica 2-26 par, 1-23 nep, Vojlovica 2-20 par, 1-21 nep, Usorska ulica 34-50 par, 19-47 nep
Čepin
od 8:00 do 18:00 sati - Ulica grada Vukovara 18
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
- Jedinstvena ljetna avantura u Zoo vrtu Osijek: Djecu očekuje noćenje u šatorima i druženje sa životinjama
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)