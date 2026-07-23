Servisne informacije [23. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
23.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne. Jutarnja temperatura 13°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Cvjetkova ulica 52-68 par, 45/a-67/a nep, Donjodravska obala 18-20 par, 34, 39, Mije Kišpatića 2, 12-36/a par,1/c-5 nep
od 7:30 do 9:00 sati - Ivana Gundulića 50, 54-56 par, 60, Ulica Hrvatske Republike 21, 21/a, 23, 33, Županijska ulica 25/a
od 10:00 do 11:30 sati - Frankopanska 158/a, Martina Divalta 133, 133/a, 133/b, 133/c, 133/d, Ulica Josipa Huttlera 20/b, 32-36 par, 40
Dalj, Erdut, Dalj planina
od 7:00 do 13:00 sati -
Dalj: Bele Bartoka 2-12/a par,66-108, 3-43 nep, 109-161, Busija 17, Janoša Totha 8-20 par, 46-216, 7-145 nep, Rudina busija 2-72 par, 3-69 nep, Rudina dolovi 4-144 par, 11-117 nep, Rudina gradac 4, 3-9 nep, Rudina korovljev čot 16-36 par, 15-33, Rudina kraljevo brdo 14, 29, Rudina ljubojev čot 26-52 par,244, 1-23 nep, Rudina mala straža 18-22, 3-27, Rudina pejakov čot 4-34 par,11-37 nep, Rudina sadovi 4-200 par, 1-99 nep, Rudina velika straža 4-48, 5-83 nep, Rudina vodice 18, Rudina vujinov čot 4-26par, 3-33 nep, Rudina za šušnjarom 19, Rudina čonkin čot 8-10 par, 3, 9, 25,
Erdut: Erdutska planina 117, Rudina busija 72, 9,
Planina Daljska: Planina Daljska 2-400 par, 1-225 nep, Šandora Petefija 4-360, 47-141
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne. Jutarnja temperatura 13°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Cvjetkova ulica 52-68 par, 45/a-67/a nep, Donjodravska obala 18-20 par, 34, 39, Mije Kišpatića 2, 12-36/a par,1/c-5 nep
od 7:30 do 9:00 sati - Ivana Gundulića 50, 54-56 par, 60, Ulica Hrvatske Republike 21, 21/a, 23, 33, Županijska ulica 25/a
od 10:00 do 11:30 sati - Frankopanska 158/a, Martina Divalta 133, 133/a, 133/b, 133/c, 133/d, Ulica Josipa Huttlera 20/b, 32-36 par, 40
Dalj, Erdut, Dalj planina
od 7:00 do 13:00 sati -
Dalj: Bele Bartoka 2-12/a par,66-108, 3-43 nep, 109-161, Busija 17, Janoša Totha 8-20 par, 46-216, 7-145 nep, Rudina busija 2-72 par, 3-69 nep, Rudina dolovi 4-144 par, 11-117 nep, Rudina gradac 4, 3-9 nep, Rudina korovljev čot 16-36 par, 15-33, Rudina kraljevo brdo 14, 29, Rudina ljubojev čot 26-52 par,244, 1-23 nep, Rudina mala straža 18-22, 3-27, Rudina pejakov čot 4-34 par,11-37 nep, Rudina sadovi 4-200 par, 1-99 nep, Rudina velika straža 4-48, 5-83 nep, Rudina vodice 18, Rudina vujinov čot 4-26par, 3-33 nep, Rudina za šušnjarom 19, Rudina čonkin čot 8-10 par, 3, 9, 25,
Erdut: Erdutska planina 117, Rudina busija 72, 9,
Planina Daljska: Planina Daljska 2-400 par, 1-225 nep, Šandora Petefija 4-360, 47-141
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)