Servisne informacije [22. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
22.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 26°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 6:30 do 13:00 sati - Martina Divalta 195
od 7:00 do 12:00 sati - Bilogorska 3-37, Kalnička 11-41, Ulica Ivane Brlić-mažuranić 12
od 11:00 do 12:30 sati - Maceljska ulica 4-22 par, 5, Marjanska ulica 22/a, 22/b, Retfala nova 2, 10-20 par, 26, 1-3 nep, 11-19 nep, 25, Ulica Vidove gore 12-22 par, 9-19 nep
Tvrđavica
od 7:30 do 14:00 sati - Tvrđavica 2-34 par
Dalj, Erdut
od 7:30 do 9:30 sati - Dalj: Boška Paradžika 2-50 par, 15-139 nep, Grabovac 8-106 par, 1-101 nep,
Erdut: Hrvatskih branitelja 9, Prkos, Pustara Lipovača 1
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 26°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 6:30 do 13:00 sati - Martina Divalta 195
od 7:00 do 12:00 sati - Bilogorska 3-37, Kalnička 11-41, Ulica Ivane Brlić-mažuranić 12
od 11:00 do 12:30 sati - Maceljska ulica 4-22 par, 5, Marjanska ulica 22/a, 22/b, Retfala nova 2, 10-20 par, 26, 1-3 nep, 11-19 nep, 25, Ulica Vidove gore 12-22 par, 9-19 nep
Tvrđavica
od 7:30 do 14:00 sati - Tvrđavica 2-34 par
Dalj, Erdut
od 7:30 do 9:30 sati - Dalj: Boška Paradžika 2-50 par, 15-139 nep, Grabovac 8-106 par, 1-101 nep,
Erdut: Hrvatskih branitelja 9, Prkos, Pustara Lipovača 1
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)