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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 26°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 6:30 do 13:00 sati - Martina Divalta 195
od 7:00 do 12:00 sati - Bilogorska 3-37, Kalnička 11-41, Ulica Ivane Brlić-mažuranić 12
od 11:00 do 12:30 sati - Maceljska ulica 4-22 par, 5, Marjanska ulica 22/a, 22/b, Retfala nova 2, 10-20 par, 26, 1-3 nep, 11-19 nep, 25, Ulica Vidove gore 12-22 par, 9-19 nep

Tvrđavica
od 7:30 do 14:00 sati - Tvrđavica 2-34 par

Dalj, Erdut
od 7:30 do 9:30 sati - Dalj: Boška Paradžika 2-50 par, 15-139 nep, Grabovac 8-106 par, 1-101 nep,
Erdut: Hrvatskih branitelja 9, Prkos, Pustara Lipovača 1

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]

Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice



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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)