CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program] [nagradno darivanje]
16.07.2026. 21:00
Od redatelja kultnog horora Posljednji egzorcizam i producenata studija Dark Castle stiže jezivi nadnaravni triler temeljen na jednoj od najpopularnijih epizoda kultnog podcasta Knifepoint Horror. Ponekad je dovoljno otvoriti samo jednu kutiju kako bi se oslobodilo zlo koje je stoljećima čekalo svoj trenutak. Nakon majčine smrti, Ellen se povlači u zabačeno ruralno mjesto u potrazi za mirom i novim početkom. Ondje pod svoj krov prima teško traumatiziranog rođaka Winthropa, dječaka oko kojeg se počinju događati sve neobjašnjivije i jezivije pojave. Kada ih ekscentrični susjed upozori da Winthrop nije ono što se čini i da ga progoni drevna nadnaravna sila, Ellen će učiniti sve kako bi ga zaštitila. No kako granica između stvarnosti i noćne more postupno nestaje, postaje jasno da se ključ tajne krije u misterioznoj kutiji čije bi otvaranje moglo osloboditi nezamislivo zlo. U utrci s vremenom Ellen će morati otkriti istinu prije nego što tama pronađe put u naš svijet.
[Nagradno darivanje]
Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Lockbox: Skriveno zlo". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr
Moja CineStar srijeda
Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!
Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!
Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.
Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.
Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.
Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi
Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.
Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]
Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)