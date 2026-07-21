Servisne informacije [21. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
21.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Jutarnja temperatura 16°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Banjalučka 2-76 par, 1, 1/a, 3-7 nep, 7/a, 9-43 nep, 43/a, 45-53 nep, Belomanastirska 2-10 par, Požeška 6, 1-15 nep, 17/a
od 7:30 do 9:00 sati - Ulica cara Hadrijana 10, 10/B, 10/D, 10/F
od 9:30 do 11:30 sati - Bračka 26-40 par, 42/a, 44-48 par, 1-83 nep, Hvarska 5-11 nep, Martina Divalta 230, paška 5-9 nep, Rapska 48-52 par, 56-70 par, 55-75 nep
od 10:00 do 11:30 sati - Iirska 20, 24-28 par, 28/a, 30-32 par, 42-46 par, 25-33 nep, 33/a, 35-37 nep, 37/a, 39, 39/a, 39/b, 41, ulica sv. roka 24, 36/a, 38, 38/a, 40, Vijenac Augusta Cesarca 20/d, 20/e
Dalj
od 7:00 do 13:00 sati - 30. Svibnja 2-68 par, 1-49 nep, Gorana Mihaljevića 2-56 par, 1-53, Ivana Horvata Bećara 2-80, 1-81 nep, Josipa Glibušića 4-160, 1-105 nep, Josipa Kozarca 15, Jovice Matina 2-50/a, 1-57 Stjepana Pavića 2-46, 1-51, Žarkovac 2-50, 1-161
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
- Dvorište PTF-a: Književna večer s Đurđicom Čilić "Autori u gostima – GISKO preporučuje"
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Jutarnja temperatura 16°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Banjalučka 2-76 par, 1, 1/a, 3-7 nep, 7/a, 9-43 nep, 43/a, 45-53 nep, Belomanastirska 2-10 par, Požeška 6, 1-15 nep, 17/a
od 7:30 do 9:00 sati - Ulica cara Hadrijana 10, 10/B, 10/D, 10/F
od 9:30 do 11:30 sati - Bračka 26-40 par, 42/a, 44-48 par, 1-83 nep, Hvarska 5-11 nep, Martina Divalta 230, paška 5-9 nep, Rapska 48-52 par, 56-70 par, 55-75 nep
od 10:00 do 11:30 sati - Iirska 20, 24-28 par, 28/a, 30-32 par, 42-46 par, 25-33 nep, 33/a, 35-37 nep, 37/a, 39, 39/a, 39/b, 41, ulica sv. roka 24, 36/a, 38, 38/a, 40, Vijenac Augusta Cesarca 20/d, 20/e
Dalj
od 7:00 do 13:00 sati - 30. Svibnja 2-68 par, 1-49 nep, Gorana Mihaljevića 2-56 par, 1-53, Ivana Horvata Bećara 2-80, 1-81 nep, Josipa Glibušića 4-160, 1-105 nep, Josipa Kozarca 15, Jovice Matina 2-50/a, 1-57 Stjepana Pavića 2-46, 1-51, Žarkovac 2-50, 1-161
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
- Dvorište PTF-a: Književna večer s Đurđicom Čilić "Autori u gostima – GISKO preporučuje"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)