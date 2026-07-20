Servisne informacije [20. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
20.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorkoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:00 sati - Aljmaška ulica 2-8 par, 1-9 nep, Delnička ulica 1-7 nep, Novogradiška 54-70 par, Orahovička 62, 55-61 nep, Voćinska 9, Svilajska ulica 36, 35
od 7:30 do 11:00 sati - Stadionsko naselje 1, 5, 5/a, 7-19 nep, 21/a, 25/a, 27/a, 29-33 nep, 33/a
od 10:00 do 11:30 sati - Fra Antuna Blažića 6/a, Josipa Jurja Strossmayera 58, Solarski trg 2, 1, Splavarska 1, Ulica Franje Antuna Blažića 2-6 par, 6/a, 8-10 par, 10/a, 1, 5-11 nep
Klisa
od 7:00 do 10:00 sati - Vukovarska ulica 3/a, 5-13 nep, Đ. Jakšića 1-3 nep, 7-35 nep, 35/a, 37-39 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorkoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:00 sati - Aljmaška ulica 2-8 par, 1-9 nep, Delnička ulica 1-7 nep, Novogradiška 54-70 par, Orahovička 62, 55-61 nep, Voćinska 9, Svilajska ulica 36, 35
od 7:30 do 11:00 sati - Stadionsko naselje 1, 5, 5/a, 7-19 nep, 21/a, 25/a, 27/a, 29-33 nep, 33/a
od 10:00 do 11:30 sati - Fra Antuna Blažića 6/a, Josipa Jurja Strossmayera 58, Solarski trg 2, 1, Splavarska 1, Ulica Franje Antuna Blažića 2-6 par, 6/a, 8-10 par, 10/a, 1, 5-11 nep
Klisa
od 7:00 do 10:00 sati - Vukovarska ulica 3/a, 5-13 nep, Đ. Jakšića 1-3 nep, 7-35 nep, 35/a, 37-39 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- First slam u Osijeku [2026.]
- Zbog radova zatvara se dio križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)