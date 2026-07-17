Servisne informacije [17. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
17.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Jutarnja temperatura 20°C, a dnevna do 34°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Sljemenska ulica 1/a-29/a, Snježnička ulica 2-20 par, 1-29 nep
od 7:30 do 13:00 sati - Bosutska 1/a, Drinska 1, Neretvanska 2-8 par, 3-39 nep, Vinkovačka cesta 45-53 nep
Dalj
od 7:00 do 13:00 sati - Antuna Mihaljeva 2-38 par, 1-37 nep, Boška Paradžika 1-51, Braće Radića 4-18 par, 1-23, Daria Dujmovića 6-104, 15-121, Hrvatskih gardista 26/a-38, 19-39/b, Hrvatskih žrtava Domovinskog rata 2-14par, 3-13 nep, Ivana Mažuranića 2-20 par, 1-19, Josipa Astaloša 2-106 par, 19-21 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 39-41 nep, Matije Gupca 2-32 par, 1, 1-35/a, Mije Džanka - baje 2-28, 1- 63, Mladena Palinkaša 6/b, 16, 1, 5, Petra Kovčalije Pere 64-78 par, 3-101 nep, Planinska 30-96 par, 25-85, Ruđera Boškovića 2-10, 3-13 nep, Slavka Putnika 2-20 par, 1-13 nep, Stanislava Guljaševića2-10, Tina Ujevića 1/a, 1/d, Zdravka Kovčalije 2-22 par, 1-25 nep, Đure Butorca 4-28, 1-11, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 4-62 par, 3-55nep.
Čepin
od 7:00 do 14:00 sati - Diljska 2-16 par, 1-29 nep, 29/a, 31-37 nep, 37/a, 39, Kalnička 9-19 nep, Medvednička ulica 2-34 par, 1-33 nep, Mosorska ulica 8, 12-26 par, 1-17 nep, Psunjska 8-36 par, 9-65 nep, Risnjačka ulica 2-34 par, 1-29 nep,Žumberačka ulica 1-3 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:30 do 11:30 sati - Žumberačka ulica od kbr. 7 do 49 i od kbr. 6 do 54 te cijela Ulica Krndije
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- 21. Bizovačke ljetne večeri [2026.]
- Dan Općine Bilje
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Jutarnja temperatura 20°C, a dnevna do 34°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Sljemenska ulica 1/a-29/a, Snježnička ulica 2-20 par, 1-29 nep
od 7:30 do 13:00 sati - Bosutska 1/a, Drinska 1, Neretvanska 2-8 par, 3-39 nep, Vinkovačka cesta 45-53 nep
Dalj
od 7:00 do 13:00 sati - Antuna Mihaljeva 2-38 par, 1-37 nep, Boška Paradžika 1-51, Braće Radića 4-18 par, 1-23, Daria Dujmovića 6-104, 15-121, Hrvatskih gardista 26/a-38, 19-39/b, Hrvatskih žrtava Domovinskog rata 2-14par, 3-13 nep, Ivana Mažuranića 2-20 par, 1-19, Josipa Astaloša 2-106 par, 19-21 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 39-41 nep, Matije Gupca 2-32 par, 1, 1-35/a, Mije Džanka - baje 2-28, 1- 63, Mladena Palinkaša 6/b, 16, 1, 5, Petra Kovčalije Pere 64-78 par, 3-101 nep, Planinska 30-96 par, 25-85, Ruđera Boškovića 2-10, 3-13 nep, Slavka Putnika 2-20 par, 1-13 nep, Stanislava Guljaševića2-10, Tina Ujevića 1/a, 1/d, Zdravka Kovčalije 2-22 par, 1-25 nep, Đure Butorca 4-28, 1-11, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 4-62 par, 3-55nep.
Čepin
od 7:00 do 14:00 sati - Diljska 2-16 par, 1-29 nep, 29/a, 31-37 nep, 37/a, 39, Kalnička 9-19 nep, Medvednička ulica 2-34 par, 1-33 nep, Mosorska ulica 8, 12-26 par, 1-17 nep, Psunjska 8-36 par, 9-65 nep, Risnjačka ulica 2-34 par, 1-29 nep,Žumberačka ulica 1-3 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:30 do 11:30 sati - Žumberačka ulica od kbr. 7 do 49 i od kbr. 6 do 54 te cijela Ulica Krndije
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- 21. Bizovačke ljetne večeri [2026.]
- Dan Općine Bilje
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)