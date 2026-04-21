Vijesti::Communis
Državna tajnica Irena Petrijevčanin predstavila je novi pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Hrvatskoj, s ciljem boljeg uređenja njihovog rada i života.

Trenutno u Hrvatskoj boravi više od 105 tisuća stranih radnika s važećim dozvolama, najviše u turizmu, ugostiteljstvu i građevini. Nedavne izmjene zakona olakšale su zapošljavanje – primjerice, sezonske dozvole sada vrijede tri godine, a radnici mogu raditi određeno vrijeme bez dodatnih odobrenja. To je dovelo do rasta produljenja dozvola, ali i većeg zapošljavanja domaće radne snage.

Najviše radnih dozvola u 2026. izdano je državljanima BiH, zatim Filipina, Nepala, Srbije i Sjeverne Makedonije. Kontrole su otkrile više od 10 tisuća nepravilnosti, uglavnom u radnim odnosima, uz značajne novčane kazne za poslodavce.

Novi pravilnik posebno naglašava obveze poslodavaca prema stranim radnicima, s ciljem:
- osigurati adekvatne uvjete smještaja,
- spriječiti iskorištavanja stranih radnika od strane određenih poslodavaca ili posrednika,
- izbjeći getoizaciju strane radne snage te
- osigurati bolju i uspješniju integraciju.

Uvode se stroži uvjeti smještaja: prostor mora imati osnovne uvjete za život (sanitarije, kuhinju, funkcionalne instalacije), a propisana je i minimalna kvadratura (14 m² za jednu osobu).

Ograničen je i broj radnika po prostoru te visina najamnine (do 30% plaće), koja se ne smije automatski odbijati.

Također, pri prvom zahtjevu radnici moraju dostaviti potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepljenju.

Pravilnik uvodi i dva nova obrasca:
- izjava poslodavca o smještaju
- potvrda o zdravstvenom statusu

Cilj svih mjera je bolja zaštita stranih radnika i jasnije definirani uvjeti njihova boravka. Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031

