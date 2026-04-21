Servisne informacije [21. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
21.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura 7°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:00 sati - Vijenac Medvednice 2-16 par, 1-15 nep
Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Mala Branjevina cijelo naselje
Josipovac
od 8:30 do 11:00 sati - Matije Gupca 22, 22/a, 22/b, 24, 24/a, 24/c, 24/d, 24/e, 26-36 par, 36/a, 36/b, 78
od 11:30 do 14:00 sati - Matije Gupca 2, Osječka 117/d, 119, 119/a, 119/b, 119/e, 121, 121/a, 121/b, 121/c, 123-127 nep, 127/b, 129, 129/a, 131, 131/a, 133, 133/a, 135
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [16.-22.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
- Knjižnica Centra za kulturu Čepin: Predavanje "Od mene do nas: Most između osobne odgovornosti i odgovornosti za odnos"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- GČ Gornji grad: Predavanje "Mit ili stvarnost: vrt bez motike?"
