Vikend kao idealan za boravak na otvorenom: dnevna temperatura do 23°C
17.04.2026. 10:05
Za vikend ugodno i toplo. Danas će biti pretežno sunčano i u većini krajeva toplo. Dnevna temperatura do 23°C, a puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar.
Subota donosi pretežno sunčano i ugodno toplo. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 22°C, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.
U nedjelju će za koji stupanj biti hladnije, ali i dalje pretežno sunčano vrijeme. Prema kraju dana stiže naoblaka. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 20°C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, nakon vikenda slijedi promjena vremena koja donosi pad temperature i kišu. Dakle, vikend je kao idealan za boravak na otvorenom.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
