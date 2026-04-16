Ante Šušnjara

Ministar gospodarstvau četvrtak je rekao da bi od idućeg utorka moglo doći do blagog pada cijena goriva.Istaknuo je da će vlada u ponedjeljak donijeti novu odluku o najvišim maloprodajnim cijenama goriva, te da se očekuje manja korekcija cijena prema dolje. Naglasio je i da su i cijene nafte i goriva u posljednje vrijeme u padu.Dodao je da je cijena dizela na svjetskom tržištu nedavno dosegnula povijesno visoku razinu. Prema njegovim riječima, na Mediteranu je tona dizela u ugovorima prelazila 1600 dolara, dok je raniji rekord bio oko 1350 dolara, što pokazuje razmjere energetske krize.Unatoč tome, Šušnjar je naglasio da je opskrba gorivom u Hrvatskoj stabilna i sigurna te da dostupnost goriva nije bila ugrožena.Podsjetio je da Vlada od ponovnog uvođenja regulacije cijena svaka dva tjedna (svaki drugi ponedjeljak) određuje maksimalne maloprodajne cijene osnovnih goriva i plina, koje vrijede od utorka.Također je najavljeno da se pripremaju izmjene zakona o PDV-u koje bi vladi omogućile veću fleksibilnost u prilagodbi poreza na naftne derivate, ovisno o situaciji. Te izmjene trebale bi biti izglasane u Saboru 30. travnja.Uz to, Hrvatska je od Europske komisije zatražila mogućnost smanjenja dijela trošarina, što se još razmatra, a sve te mjere služe kao alati za utjecaj na cijene goriva.