Hoće li konačno odahnuti vozači? Najavljen pad cijena dizela i benzina
16.04.2026. 13:12
Ministar gospodarstva Ante Šušnjara u četvrtak je rekao da bi od idućeg utorka moglo doći do blagog pada cijena goriva.
Istaknuo je da će vlada u ponedjeljak donijeti novu odluku o najvišim maloprodajnim cijenama goriva, te da se očekuje manja korekcija cijena prema dolje. Naglasio je i da su i cijene nafte i goriva u posljednje vrijeme u padu.
Dodao je da je cijena dizela na svjetskom tržištu nedavno dosegnula povijesno visoku razinu. Prema njegovim riječima, na Mediteranu je tona dizela u ugovorima prelazila 1600 dolara, dok je raniji rekord bio oko 1350 dolara, što pokazuje razmjere energetske krize.
Unatoč tome, Šušnjar je naglasio da je opskrba gorivom u Hrvatskoj stabilna i sigurna te da dostupnost goriva nije bila ugrožena.
Podsjetio je da Vlada od ponovnog uvođenja regulacije cijena svaka dva tjedna (svaki drugi ponedjeljak) određuje maksimalne maloprodajne cijene osnovnih goriva i plina, koje vrijede od utorka.
Također je najavljeno da se pripremaju izmjene zakona o PDV-u koje bi vladi omogućile veću fleksibilnost u prilagodbi poreza na naftne derivate, ovisno o situaciji. Te izmjene trebale bi biti izglasane u Saboru 30. travnja.
Uz to, Hrvatska je od Europske komisije zatražila mogućnost smanjenja dijela trošarina, što se još razmatra, a sve te mjere služe kao alati za utjecaj na cijene goriva.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
