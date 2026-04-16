Vijesti::Communis


Od studija A24 dolazi priča o slavi, prijateljstvu i tajnama koje ne mogu ostati skrivene. Dvije žene. Jedna prošlost. Jedna noć koja će promijeniti sve. Uoči velikog povratničkog nastupa, legendarna pop zvijezda Mother Mary (Anne Hathaway – dobitnica Oscara® za film Les Misérables) ponovno se susreće sa svojom nekadašnjom najboljom prijateljicom i bivšom kostimografkinjom Sam Anselm (Michaela Coel), s kojom već godinama nije u kontaktu. Susret koji je trebao biti tek kratko ponovno okupljanje ubrzo otvara davno zakopane rane, potisnute tajne i neriješene emocije koje su obilježile njihov odnos. Dok se reflektori spremaju obasjati pozornicu, prošlost prijeti zasjeniti trenutak njezina velikog povratka. Film studija A24, s vrhunskom glumačkom postavom i snažnom emocionalnom pričom, vodi gledatelje iza kulisa svijeta pop-glazbe – tamo gdje se iza glamura kriju ambicija, izdaja i potraga za oprostom.

[Nagradno darivanje]

Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Mother Mary - Ikona". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.





CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr

Moja CineStar srijeda

Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!

Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!

Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.

Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.

Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi

Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.

Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]



Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)

