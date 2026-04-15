Vijesti::Communis
Očevidna ekipa Policijske uprave osječko-baranjske je u suradnji s inspektorima zaštite od požara, eksploziva i oružja, obavila očevid na požarištu drvenog skladišta Hrvatske željeznice u Osijeku, o čemu smo pisali ovdje.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio uslijed kratkog spoja koji je utvrđen na više mjesta unutar južnog dijela skladišta HŽ infrastrukture koje je izvan funkcije.

U požaru je u potpunosti izgorjelo skladište i pripadajući pomoćni objekt.

Materijalna šteta će se utvrditi naknadno.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031





