Buktinja gutala drvene objekte: dramatična intervencija vatrogasaca u Osijeku
14.04.2026. 20:01
Danas nešto nakon 17 sati izbio je požar u osječkom Donjem gradu, u blizini željezničke stanice, gdje su se zapalila napuštena skladišta u vlasništvu HŽ Infrastrukture.
Prema dostupnim informacijama, dojava o požaru zaprimljena je u 17:13 sati. Požar je izbio u drvenom objektu, a zbog pretežno drvene konstrukcije vatra se brzo proširila te je veći dio skladišta izgorio još prije dolaska vatrogasaca.
Na intervenciju su izašli pripadnici JVP Grada Osijeka i DVD Donji grad, koji su brzom reakcijom spriječili daljnje širenje požara. Jedna drvena baraka u potpunosti je izgorjela, dok je na drugom objektu požar zaustavljen na krovištu. Također su pravovremeno uklonjene cisterne s gorivom, čime je izbjegnuta veća opasnost.
Policija je osigurala područje požarišta.
Glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije potvrdio je da je požar lokaliziran.
Iz HŽ Infrastrukture ističu kako je riječ o starim i napuštenim skladištima u kojima nije bilo vrijedne imovine.
Očevid će biti proveden nakon što se za to steknu uvjeti, a njime će se utvrditi točne okolnosti nastanka požara.
