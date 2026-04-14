Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Danas nešto nakon 17 sati izbio je požar u osječkom Donjem gradu, u blizini željezničke stanice, gdje su se zapalila napuštena skladišta u vlasništvu HŽ Infrastrukture.

Prema dostupnim informacijama, dojava o požaru zaprimljena je u 17:13 sati. Požar je izbio u drvenom objektu, a zbog pretežno drvene konstrukcije vatra se brzo proširila te je veći dio skladišta izgorio još prije dolaska vatrogasaca.

Na intervenciju su izašli pripadnici JVP Grada Osijeka i DVD Donji grad, koji su brzom reakcijom spriječili daljnje širenje požara. Jedna drvena baraka u potpunosti je izgorjela, dok je na drugom objektu požar zaustavljen na krovištu. Također su pravovremeno uklonjene cisterne s gorivom, čime je izbjegnuta veća opasnost.

Policija je osigurala područje požarišta.

Glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije potvrdio je da je požar lokaliziran.

Iz HŽ Infrastrukture ističu kako je riječ o starim i napuštenim skladištima u kojima nije bilo vrijedne imovine.

Očevid će biti proveden nakon što se za to steknu uvjeti, a njime će se utvrditi točne okolnosti nastanka požara.



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:210

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa