požar

Donjem gradu

napuštena skladišta

HŽ Infrastrukture

drvenom objektu

brzo proširila

JVP Grada Osijeka i DVD Donji grad

spriječili

zaustavljen

pravovremeno uklonjene

izbjegnuta

lokaliziran

starim i napuštenim skladištima

Očevid

Danas nešto nakon 17 sati izbio jeu osječkom, u blizini željezničke stanice, gdje su se zapalilau vlasništvuPrema dostupnim informacijama, dojava o požaru zaprimljena je u 17:13 sati. Požar je izbio u, a zbog pretežno drvene konstrukcije vatra sete je veći dio skladišta izgorio još prije dolaska vatrogasaca.Na intervenciju su izašli pripadnici, koji su brzom reakcijomdaljnje širenje požara. Jedna drvena baraka u potpunosti je izgorjela, dok je na drugom objektu požarna krovištu. Također sucisterne s gorivom, čime jeveća opasnost.Policija je osigurala područje požarišta.Glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije potvrdio je da je požarIz HŽ Infrastrukture ističu kako je riječ ou kojima nije bilo vrijedne imovine.će biti proveden nakon što se za to steknu uvjeti, a njime će se utvrditi točne okolnosti nastanka požara.