Kriminalističkim istraživanjem

policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđena je osnova sumnje da jena štetupočinio kaznena djela „Prijevara“ i „Računalno krivotvorenje“.Naime, 56-godišnjak je krajem listopada 2025. godine putem interneta oglasio prodaju osobnog automobila po cijeni odu kojem je naveo da je vozilom prijeđeno. Na oglas mu se javio 56-godišnjak te su dogovorili kupnju vozila za 5.000 eura. Naknadno je kupac vozila, 56-godišnjak, u stanici za tehnički pregled vozila utvrdio da je tijekom mjeseca srpnja 2025. godine prilikom registracije vozila evidentiranaza oko 100.000 prijeđenih kilometara od one koja je bila na vozilu u trenutku kada ga je kupio, izvijestili su iz policije.Oštećenom je pričinjena materijalna šteta od najmanjeProtiv počinitelja slijedi prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.