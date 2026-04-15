Osječanin prodao "uljepšani" auto – istina isplivala tek nakon kupnje
15.04.2026. 11:34
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđena je osnova sumnje da je 56-godišnjak na štetu 56-godišnjaka počinio kaznena djela „Prijevara“ i „Računalno krivotvorenje“.
Naime, 56-godišnjak je krajem listopada 2025. godine putem interneta oglasio prodaju osobnog automobila po cijeni od 5.300 eura u kojem je naveo da je vozilom prijeđeno 186.000 kilometara. Na oglas mu se javio 56-godišnjak te su dogovorili kupnju vozila za 5.000 eura. Naknadno je kupac vozila, 56-godišnjak, u stanici za tehnički pregled vozila utvrdio da je tijekom mjeseca srpnja 2025. godine prilikom registracije vozila evidentirana kilometraža veća za oko 100.000 prijeđenih kilometara od one koja je bila na vozilu u trenutku kada ga je kupio, izvijestili su iz policije.
Oštećenom je pričinjena materijalna šteta od najmanje 2.000 eura.
Protiv počinitelja slijedi prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Naime, 56-godišnjak je krajem listopada 2025. godine putem interneta oglasio prodaju osobnog automobila po cijeni od 5.300 eura u kojem je naveo da je vozilom prijeđeno 186.000 kilometara. Na oglas mu se javio 56-godišnjak te su dogovorili kupnju vozila za 5.000 eura. Naknadno je kupac vozila, 56-godišnjak, u stanici za tehnički pregled vozila utvrdio da je tijekom mjeseca srpnja 2025. godine prilikom registracije vozila evidentirana kilometraža veća za oko 100.000 prijeđenih kilometara od one koja je bila na vozilu u trenutku kada ga je kupio, izvijestili su iz policije.
Oštećenom je pričinjena materijalna šteta od najmanje 2.000 eura.
Protiv počinitelja slijedi prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)