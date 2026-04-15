Danas počinje prodaja ulaznica za utakmicu s Varaždinom
15.04.2026. 10:00
Početak prodaje ulaznica za nadolazeću prvenstvenu utakmicu s Varaždinom bit će od srijede, 15. travnja u 10 sati. Prodaja će trajati do petka, 17. travnja 2026., uključujući i taj dan odigravanja susreta na Opus Areni.
Stadionske blagajne bit će u srijedu i četvrtak otvorene od 10 do 18, dok će Ticket point u petak raditi od 15 do 20:30 sati, uz napomenu kako će se svi upiti vezani za godišnje ulaznice i članstvo toga dana obrađivati do 19 sati.
Dakako da će ulaznice biti moguće kupiti i online putem, preko portala ulaznice.nk-osijek.hr, počevši također od srijede u 10 sati pa sve do petka u 20:30.
Ako niste u mogućnosti biti na tribini i dati podršku Bijelo-plavima, imate opciju „Prepusti legi kartu“ koja će biti dostupna od srijede u 10 do petka u 16:15 sati. Ova se opcija odnosi samo na prepuštanje ulaznice nekom aktivnom članu NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime.
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)