Servisne informacije [15. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
15.04.2026. 7:01
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: PPromjenljivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu i uz njega mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura 10°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - Kaštelanska 2-16 par, 22-26 par, 26/a, 28-38 par, 38/a
od 8:30 do 11:00 sati - Marjanska ulica 42-60 par, 41-61 nep, Mlinska 138-172 par, 173-179 nep, Ulica ivanščice 2-14 par, Vlašička 38-44 par, 37-53 nep
od 8:30 do 12:30 sati - Bilogorska 1-37 nep, Kalnička 11-45 nep, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 12
od 10:45 do 13:00 sati - Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a-149 nep, Sljemenska ulica 66-84 par
od 12:30 do 13:30 sati - Breznička 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8-10 par, 10/a, 18, 1, 1/b, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 11, Južno predgrađe 38, Raška 2/a, 2/c, 4, 4/a, 4/b, 6-8 par, 12-14 par, 14/a, 16-20 par, 20/b, 1-3 nep, 7-13 nep, 13/a, 13/b, 15-21 nep
Briješće
od 11:30 do 14:00 sati - Duga ulica 120/a, 81-121 nep
Tenja
od 8:00 do 10:00 sati - ulica tome matića 1-27 nep, ulica vjekoslava hengla 40/c, 40/d
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [13.-18.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- GISKO: Pričaonice u travnju
- Dan Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Dan održivosti 2026.
- Državni arhiv Osijek: Predstavljanje digitaliziranog i objavljenog arhivskog gradiva "Ostavština đakovačkog i srijemskog biskupa Josipa Jurja Strossmayera 1905. godine"
- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek: Ljekovite priče za najmlađe
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)