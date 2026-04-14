Vijesti::Život031
Osijek ovog proljeća postaje mjesto gdje se susreću tehnologija, zabava i dobra atmosfera. 14. i 15. svibnja u Gospodarskom centru održava se Osijek Drone Expo 2026. – Powered by Orqa, a dobra vijest je da su ulaznice potpuno besplatne!

Sve što trebate napraviti je preuzeti svoju kartu putem platforme Entrio — brzo, jednostavno i bez ikakvih komplikacija na ovoj poveznici.

Iako je ulaz slobodan, karta vam donosi i dodatnu vrijednost. Naime, samo posjetitelji s preuzetom ulaznicom imat će priliku osvojiti atraktivna iznenađenja koje su pripremili sponzori Orqa i Aviteh — uključujući i dronove, te druge vrijedne poklone.

Drugim riječima — karta vas ništa ne košta, a može vam donijeti puno.

Ako vas profesionalno zanimaju dronovi ili ih koristite u svakodnevnom poslovanju, prijavite se na konferencijski dio Osijek Drone Expo 2026. i saznajte sve novosti iz industrije. Na konferenciji vas očekuju predavanja, paneli i 1 na 1 razgovori o aktualnim temama, a svoje mjesto osigurajte putem web stranice.

Osijek Drone Expo donosi dva dana sadržaja za sve generacije: od uzbudljivih drone utrka i demonstracija, do sajamskog dijela, edukacija i STEM aktivnosti za djecu i mlade. Bilo da dolazite iz znatiželje ili ste već zaljubljenik u tehnologiju — sigurno ćete pronaći nešto za sebe.

Preuzmite svoju besplatnu ulaznicu na vrijeme putem platforme Entrio.

14. i 15. svibnja 2026. - Gospodarski centar Osijek
Vidimo se — i ne zaboravite, bez karte nema ni iznenađenja.


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





Advertisement


Sibirski haski š...
Prelepi štenci sibirsk...
Pomeranac stenci ...
Pomeranac stenci Pome...
Džek Rasel Terijer...
U ponudi vrhunski šten...
BANKOVNI KREDITI...
BANKOVNI KREDITI...

